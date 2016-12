Campeã olímpica vence a prova feminina da São Silvestre

Esportes

- 09:30

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos



Na prova feminina da 92ª Corrida de São Silvestre, na manhã deste sábado, em São Paulo, mais uma vez a hegemonia africana foi mantida. Campeã olímpica da maratona nos Jogos do Rio de Janeiro, a queniana Jemima Sumgong, de 31 anos, dominou com folga a prova e venceu praticamente sem ser ameaçada. Assim, fechou com chaves de ouro um ano de glórias para a atleta.



Nas ruas da Capital Paulista, ela superou o calor e os 66% de umidade relativa do ar para superar as adversárias. Nos últimos metros, a disputa da queniana era para tentar quebrar o recorde histórico da prova, já que a vitória não estava mais ameaçada. Com o tempo de 48min35, ainda bateu o tempo de Priscila Jeptoo, em 2011, com 48m48. Esta foi a décima vitória consecutiva de uma corredora africana na São Silvestre. Nos dois últimos anos, o título ficou com a etíope Ymer Ayalew, que desta vez ficou em quarto lugar.

Em segundo lugar chegou a também queniana Flomena Cheyech, com 49min19s. Eunice Chumba, queniana que corre pelo Bahrein, fciou em terceiro, com 50min24.

O Brasil, assim, segue sem uma vitória na corrida mais charmosa do atletismo nacional desde 2006, quando Lucélia Peres foi a vencedora. Desta vez, Tatiele de Carvalho, em décimo lugar, foi a melhor entre as brasileiras em 2016.