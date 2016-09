Campeão no US Open juvenil, Meligeni já mira o profissional

Esportes

Sobrinho do renomado Fernando Meligeni, Felipe destaca clima de descontração no torneio de duplas; atleta compete pela equipe de São José dos Campos

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos



Uma ‘brincadeira’ que foi levada a sério e teve final feliz. Assim pode ser resumida a participação de Felipe Meligeni no Aberto dos Estados Unidos de Tênis juvenil, entre as duplas.



Campeão no último sábado ao lado do boliviano Juan Aguilar, Felipe conseguiu o que nem mesmo seu tio famoso, Fernando Meligeni (um dos maiores tenistas da história do Brasil), havia conseguido na carreira: vencer um dos quatro Grand Slams do circuito mundial.



E o jovem campeão do último final de semana, que treina em São José dos Campos, nas quadras de saibro do Clube de Campo Santa Rita, agora quer fazer bonito no profissional.



“Quando formamos a dupla, o meu parceiro disse, em tom de brincadeira: ‘não vamos jogar, vamos ganhar’. E o que falou brincando acabou acontecendo”, disse Felipe, de apenas 18 anos.



Mas, brincadeiras à parte, o título já era o objetivo do jovem atleta que compete pela equipe Afini Tennis, de São José, desde o ano passado. “Fomos trabalhando jogo a jogo. Estávamos bem entrosados e atuando de forma alegre e descontraída em quadra”, explicou o jovem Meligeni.



O título emocionou os familiares e amigos do atleta. “Em casa, todo mundo chorou de alegria. O meu tio me deu os parabéns e comemorou o título”, afirmou.



Futuro. Agora, chega de torneios juvenis. Após o título do US Open juvenil, Felipe Meligeni vai se dedicar apenas aos torneios profissionais.



Neste final de semana, já estreia no Challenger de Santos, no qual recebeu um convite para entrar na chave principal. Depois, ainda disputa o Challenger de Campinas.

“Ainda este ano, vou disputar vários torneios Future (que valem pontos para o ranking mundial), para somar pontos e começar forte no ano que vem”, disse o tenista.



Meligeni também representaria a equipe de São José dos Campos nos Jogos Abertos do Interior, disputados em São Bernardo do Campo. Porém, com os compromissos nos torneios profissionais, vai ficar de fora.



Na última terça, ele já reiniciou os treinos no Santa Rita e, na semana que vem, após o torneio de Santos, retorna a São José.