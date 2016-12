Caçapavense fica em sétimo lugar na São Silvestre

Esportes

- 15:11

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos



A 92ª edição da Corrida de São Silvestre, nest sábado, que teve a vitória do etíope Leoul Aleme, com 44min52s, foi histórica para um atleta da região. Éderson Vilela Pereira, de Caçapava, e que compete pela equipe de São José dos Campos, ficou em sétimo lugar na classificação geral.



Foi a melhor classificação da carreira dele na prova - em 2014, já havia ficado em décimo lugar no geral. Ao todo, o atleta de 26 anos já disputou nove vezes a prova mais tradicional do calendário brasileiro, que tem 15 quilômetros de percurso e mais de 30 mil participantes inscritos.



Único atleta da região no pelotão de elite, Éderson ainda foi o segundo melhor brasileiro da prova, atrás apenas de Giovanni dos Santos, que ficou em quarto lugar na classificação geral.

"A sensação foi de que o pódio é uma questão de tempo e além do pódio ainda quero brigar por essas vitórias. Ainda tenho 26 anos e sei que posso colocar meu nome nessa aleria. Irei lutar para isso acontecer", disse com exclusividade ao OVALE.