Burrão arranca empate no último minuto

21:26

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté



O Taubaté arrancou um empate heroico nesta quarta-feira à noite por 2 a 2 contra o Oeste de Itápolis na Arena Barueri, na Grande São Paulo, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A-2.

Com o resultado, o Burro da Central quatro pontos em dois jogos, com uma vitória e um empate no torneio.

Agora, o time comandado pelo técnico Evaristo Piza volta a jogar pela terceira rodada do torneio no próximo domingo, às 10h, quando recebe o Rio Preto no estádio Joaquinzão.

O próximo adversário vem de empate ontem, fora de casa, contra o Capivariano, por 1 a 1.



O jogo. No primeiro tempo, o time da casa começou tomando a iniciativa da partida. Logo aos 8min, descolou um pênalti que Robert converteu: 1 a 0.



O Burro da Central não se a bateu e partiu para cima do adversário. Aos 31min, Cassinho chutou em cima do goleiro. Oito minutos depois, Léo Aro ainda acertou o travessão do Oeste de Itápolis.



No segundo tempo, o time da casa ampliou logo aos 2min, novamente com Robert, uma ducha de água fria para o time da região.



Mas o Taubaté entrou de novo no jogo aos 22min, quando o experiente meia Tiago Tremonti descontou a contagem e deixou a partida novamente indefinida em Barueri.



E o time da região insistiu tanto que chegou ao empate aos 44min com o atacante Caíque, que entrou no segundo tempo, no lugar de Tiago Tremonti, conseguindo garantir o resultado importante.