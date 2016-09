Atleta de São José fatura bronze no atletismo no Rio de Janeiro

Esportes

- 16:07

Redação

São José dos Campos



O Brasil conseguiu nova medalha no atletismo nesta terça-feira pelas Paralimpíadas. Com Edson Pinheiro, a modalidade que vem apresentando resultados de sucesso para os atletas da casa na Rio 2016 trouxe uma medalha de bronze na prova de 100 metros rasos masculino, da classe T38. Aos 37 anos, Edson é acreano e representa a equipe de São José dos Campos em competições durante a temporada.



Nesta terça, o atleta fez o tempo de 11s26 e em chegada apertada conseguiu a terceira posição, que lhe garantiu a subida ao pódio. O ouro ficou com Jianwen Hu, que cravou recorde mundial e cruzou a linha de chegada com 10s74. A prata ficou com o australiano Evan O’hanlon, com 10s98.



Na noite de segunda-feira a região já havia faturado medalha de ouro na bocha adaptada, quando Antonio Leme, de Jacareí, ajudou o Brasil e vencer a Coreia do Sul na decisão.