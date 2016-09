Apresentado, Bruno Henrique lembra fase artilheira no Corinthians

Esportes

- 11:29

São Paulo/Gazeta Press



O volante Bruno Henrique, ex-Corinthians, foi apresentado no Palermo, seu novo clube. O atleta jogará na Europa pela primeira vez na carreira, depois de defender Iraty, Londrina e Portuguesa no Brasil, além do Timão.



Mesmo com a experiência inédita, Bruno garantiu que a adaptação não será um problema.



“Fui muito bem recebido na Itália, estou muito feliz e espero que continue assim”, declarou o volante, em sua coletiva oficial de apresentação.



O ex-camisa 25 do Corinthians citou os gols que vinha marcando com a camisa do clube de Parque São Jorge e afirmou que espera continuar balançando as redes no Palermo.



“No Brasil, eu fazia até alguns gols, e quero continuar neste ritmo por aqui”, disse. No Brasileiro de 2016, ele marcou quatro vezes, sendo o vice-artilheiro do Timão, atrás apenas de Marquinhos Gabriel, que tem cinco.



Bruno Henrique também fez questão de exaltar dois nomes que tiveram passagens marcantes pela Itália, também jogando no meio-campo.



“Quando era mais novo, assistia muito Zidane e Pirlo, e eles eram como mitos para mim”, contou o volante.



Zidane teve ótima passagem pela Juventus, tendo sido eleito o melhor do mundo em 1998, quando atuava pelo clube. Pirlo, por sua vez, é a grande referência entre os meias italianos nos últimos anos, com grandes passagens por Milan e Juventus, além da seleção.



O novo camisa 25 do Palermo pode fazer sua estreia já na próxima partida, no dia 10 de setembro, contra o Napoli, pelo Italiano. Segundo Bruno, ele está em boas condições físicas.



“Estou à disposição do técnico, me sinto bem fisicamente”, concluiu o atleta, que atuou pela última vez no dia 22 de agosto, quando o Corinthians fez 2 a 1 no Vitória.