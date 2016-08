Esportes

- 10:21

Daniela Santos

Pindamonhangaba



Um adolescente de 17 anos foi apreendido com entorpecentes no fim da tarde de ontem no bairro Araretama, em Pindamonhangaba.



De acordo com a PM, os policiais avistaram o adolescente em atitude suspeita próximo a uma escola estadual. Ao ser abordado, foram encontradas 15 porções de cocaína e oito porções de maconha.



O adolescente foi encaminhado à delegacia para registro da ocorrência, mas foi liberado na sequência.