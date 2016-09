ADC Ford Taubaté goleia o Jacareí na Copa Paulista

Esportes

O ADC Ford Taubaté atropelou o Jacareí com uma goleada por 5 a 0 no duelo regional desta terça-feira à noite, no ginásio da Vila Aparecida, em Taubaté, pela segunda rodada da Copa Paulista.

Agora, os taubateanos, comandados pelo técnico Bruno Zuchinalli, somam um empate e uma vitória (já haviam ficado nos 2 a 2 contra o São José). Já os jacareienses, do técnico Edelson Souza, fizeram a primeira participação no torneio.

Em quadra, o time da casa terminou o primeiro tempo com vantagem de 2 a 0, gols marcados por Valtinho e Andrew. Na etapa final, os taubateanos abriram a porteira e fizeram mais três vezes, com Jojo, Felipe e novamente Andrew, finalizando a contagem.

Agenda. Na próxima rodada, o ADC Ford encara outro rival regional. No dia 23, recebe o Yoka de Guaratinguetá, às 19h, novamente na Vila Aparecida. Já o Jacareí volta a jogar no dia 30, quando também enfrenta o time de Guará, no ginásio do EducaMais, em seu primeiro confronto em casa.