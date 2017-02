Espera por vagas em creches chega a ser de até dois anos em São José

Home

Daniela Santos

São José dos Campos



Até dois anos para conseguir uma vaga em uma creche municipal. Este é o relato feito por mães de São José dos Campos.



A reportagem conversou com um grupo de mães que está na fila por uma vaga. Uma delas, uma professora de 32 anos, moradora da região leste da cidade, espera há quatro meses por uma vaga na unidade da Vila Tatetuba. A filha dela tem dez meses.



Ela disse que já entrou em contato com vereadores e até mesmo com o prefeito Felicio Ramuth (PSDB) para que seu problema fosse solucionado. Sem sucesso, precisa levar sua filha para o serviço ou deixá-la com sua mãe.



“É muito transtorno. Até agora, não tive problema com isso no meu trabalho, mas é desconfortável”, contou.



Outra mãe, que está desempregada há um ano, fez a inscrição justamente para ter tempo livre para procurar um emprego. O filho dela tem apenas sete meses.



“Tem 27 pessoas na frente. Eles me colocaram como desempregada e ameaçaram deixar meu filho em último lugar na lista caso eu não arrume um serviço logo”, reclamou.



Em nota, a prefeitura comunicou que pretende zerar a fila de espera até o fim do mandato, abrir até 1.500 vagas/ano e fazer parcerias para abrir 4 mil novas vagas em curto prazo.