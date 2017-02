Especialistas alertam: foliões precisam se cuidar com a 'doença do beijo'

Home

No Carnaval tudo é festa, mas os foliões precisam se cuidar em relação à uma doença muito comum nessa época: a mononucleose, mais conhecida como "doença do beijo".



Transmitida pelo vírus Epstein-Barr através da saliva, pode ser contraída através de espirros, tosse e contato com objetos contaminados. A doença atinge principalmente jovens que tenham entre 15 e 25 anos. Os sintomas mais comuns são: febre, dor de garganta e inchaços como gânglios ou ínguas na região do pescoço.



“Uma pessoa infectada pode excretar o vírus por mais de um ano após a infecção, mesmo quando assintomática. Por isso, é tão comum que aqueles que desenvolvem mononucleose não se recordarem de ter tido contato com alguém doente”, explica a infectologista e responsável pelo serviço de vacinas do Laboratório Sabin em São José, Luciana Campos.



Grande parte da população tem o primeiro contato com o vírus da doença ainda na infância, mas passa desapercebido porque ele não costuma manifestar os sintomas durante os primeiros anos de vida.



Segundo alguns levantamentos, menos de 10% das crianças contaminadas com esse vírus desenvolvem algum dos sintomas clássicos. Sendo assim, os casos de mononucleose que acontecem na adolescência ou na juventude atingem quem nunca foi contaminado quando criança.