Especialista orienta sobre segurança de crianças em prédios

Daniela Santos

São José dos Campos

São mais de 33 mortes de crianças ao ano por quedas de edifícios, de acordo com o último senso do Ministério da Saúde, em 2015. Quem tem criança em casa sabe que todo cuidado é pouco, e as vezes alguns segundos de descuido podem ocasionar uma tragédia.

Muitas são as dúvidas dos pais quanto o assunto é prevenir as crianças. Alguns até privam os filhos de afazeres para evitar acidentes. Mas será mesmo a melhor solução?

Para o professor Sergio Lousada, da Unitau (Universidade de Taubaté), quando se trata de segurança dos filhos é preciso pensar no tema como um todo. Não focar apenas no ambiente interno, por exemplo. Ele afirma que antes de os pais comprarem ou alugarem um apartamento é preciso analisar as regras condominiais, se o ambiente é propício para as crianças, levando em consideração que há edifícios que não são tão indicados, pois o perfil dos moradores e as regras não se adequam com o estilo dos pequenos.

“O primeiro passo é fazer uma análise do estatuto do condomínio e instalações do prédio, casas de máquinas, se há proteção nos elevadores, playground, para conhecer o ambiente em que a criança frequentará”, alertou.

Definir regras quanto o horário para brincar (regra de alguns edifícios) e investir em equipamentos de proteção são outros itens fundamentais para evitar acidentes e quedas. As redes que geralmente são usadas nas varandas dos prédios precisam de atenção. Elas têm de ser compradas em lojas específicas e o ideal são aquelas com fio de aço, que torna mais difícil a tentativa das crianças cortarem e caírem, por exemplo. O posicionamento imobiliário também tem de ser planejado, considerando que se uma criança subir em uma cadeira que esteja próxima a uma janela, ela pode se desequilibrar e cair, além de pontas que podem machucar. Produtos inflamáveis e pequenos também precisam ter atenção redobrada.

Outra opção pode ser os pais se unirem para contratar uma pessoa que cuide dos pequenos enquanto eles brincam no parque do prédio. Nesse caso, o valor seria à parte. Mesmo tomando esses cuidados, é preciso que os pais, principalmente das crianças maiores, tenham um diálogo com os responsáveis dos colegas mais próximos para evitar acidentes em outras casas também.

Região. Na última segunda-feira (16), uma criança de 12 anos caiu do quarto andar de um prédio no bairro Altos de Santana, região norte de São José dos Campos. O menino foi socorrido e sofreu apenas fraturas no braço.