Espaço independente de cultura é inaugurado em São José

Coletivo de artistas se reúne e constrói em parceria com a comunidade casa de cultura

São Francisco de Assis já dizia: “Quem trabalha com a mão é um operário. Quem trabalha com a mão e a cabeça é um artesão. Quem trabalha com a mão, a cabeça e o coração é um artista.” Sendo assim, todos podem ser artistas em qualquer profissão.

É com esse pensamento que um grupo de artistas construiu um novo espaço cultural no São Judas Tadeu, zona sudeste de São José dos Campos. Trata-se do Coletivo Balaio Cultural.

Recém-inaugurada, a sede do grupo foi construída com recursos dos próprios integrantes e doação da comunidade. “Nós cremos que é preciso falar em nós para podermos fortalecer o eu”, afirmou o gestor cultural Leandro Avelar, um dos fundadores. “E é o nosso foco é a transmissão do saber, na economia criativa e solidária. De forma a instigar as pessoas, despertar interesses”.

Ainda que as oficinas não sejam oficiais --com certificado-- o espaço recebe crianças de escolas locais e moradores da comunidade. No espaço, ainda em construção, o acabamento das paredes é feito em pallet. Quadros produzidos em grafite pelos membros do grupo decoram o lugar.

Das vigas do teto saem cordas onde estão amarrados um aro para malabares e um trapézio próprio para acrobatas. No chão, esteiras macias para quem ninguém se machuque ao longo dos exercícios. “Investimos R$ 30 mil nesse espaço. Mas é provisório. Nossa ideia é, em um ano mudarmos para nova sede, que será nossa Fábrica de Cultura, um espaço onde ofereceremos nossos serviços como profissionais, mas onde também terá oficinas culturais gratuitas para a comunidade”, explicou o gestor cultural.

Por ora, a turma se divide no uso da casa de cultura, construída em cima da casa de um dos membros. E são inúmeras as atividades: artes plásticas, teatro, circo, dança, literatura, artesanato e música.

Dinheiro público. O projeto começou, na verdade, após o grupo ir a uma reunião da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, no final do ano, em que foram divulgados os números do FMC (Fundo Municipal de Cultura). “Vimos que não havia projetos na nossa região. Foi quando resolvemos reunir todos que estavam afim de fazer arte”, afirmou o grafiteiro Fred Bruno, membro do coletivo.

“A verdade é que enquanto as pessoas estão brigando com o governo e reivindicando espaços, nós trabalhamos”, cravou Avelar. “Percebemos que as pessoas daqui vivem de arte há anos sem depender do dinheiro do governo. São bonequeiros, gente de teatro, do circo. E eu fico impressionado de ver grupos que existem há 30 anos e não consegue se manter sem dinheiro público”.

Suporte na arte. O grupo se propôs a alguns desafios: unir aqueles que produzem arte há anos na região com os jovens na área. “O novo está deixando de respeitar o seu passado. Enquanto o antigo não consegue ver o novo como algo também bacana. Queremos então promover uma troca de conhecimentos nesse espaço”, disse o gestor.

Agregar os jovens do bairro a arte de forma que no final ele aprenda uma profissão é também uma missão. “Eu sei que a cada 100 jovens que passar por aqui, apenas um virará artista. Mas os outros poderão virar serralheiro, soldador... Nós chamamos a atenção deles por meio do teatro, do circo, do grafite, mas então ele vai descobrir os bastidores dessa produção cultural e isso pode culminar no aprendizado de um novo ofício para a sua vida. E isso é o que há de mais importante e gratificante para nós”

A casa de cultura fica na avenida São Cristóvão, 407, São Judas Tadeu.