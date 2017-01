Erosão assusta motoristas na Rio Santos em Ubatuba

Home

- 12:06

Daniela Santos

Taubaté



Uma erosão de oito diâmetros de extensão e, aproximadamente, um metro de altura assustou motoristas que trafegam pela Rodovia Rio Santos, no trecho de Ubatuba.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a erosão ocorreu no Km 14 sentido Rio de Janeiro, por conta das proximidades da via com um córrego.



A pista tem duas faixas de rolamento e apenas uma está interditada. A polícia ainda informou que os trabalhos de canalização do córrego já estão em andamento e que até sexta-feira (27) a contenção da erosão deve ser iniciada.



Com relação ao fim de semana, que costuma ter grande volume de veículos com destino ao litoral, a PRF informou que por mais que o trânsito venha aumentando nos fins de semana o trecho não deve sofrer com lentidão.