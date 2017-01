Era Trump gera incertezas no coração da América imigrante

Home

Reportagem especial mostra o impacto da chegada de Donald Trump à Casa Branca no dia-a-dia de quem é imigrante (legal e ilegal) em Orlando, na Flórida -- o principal destino dos brasileiros que vivem nos EUA



Danilo Alvim

Orlando (Flórida)

Prometendo deportar milhões de imigrantes dos Estados Unidos, o novo presidente Donald Trump tomou posse nesta sexta-feira na Casa Branca, em Washington D.C.

O republicano assumiu o lugar antes ocupado pelo democrata Barack Obama sob a forte desconfiança e preocupação de estrangeiros que vivem no país.

Dados publicados pela organização internacional MPI (Instituto de Política Migratória), com base no último censo da American Community Surveys, apontaram que 42,4 milhões de imigrantes vivem nos Estados Unidos. De acordo com o Itamaraty, são 1,3 milhão brasileiros -- sedo 300 mil deles vivendo no Estado da Flórida.

Nascida em Taiwan e naturalizada brasileira, a corretora de seguros Eliza Lo, de 55 anos, que antes de se mudar para Orlando, viveu seis anos em São José dos Campos, admite que está preocupada com o futuro dos imigrantes na era Trump. “A realidade é que muita gente vai se ajustar conforme as coisas forem acontecendo, mas até agora está tudo muito obscuro, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer”, disse ela que também tem cidadania americana e votou em Hillary Clinton na última eleição.

Há mais de 20 anos nos Estados Unidos, a pastora brasileira Renata Loyola, de 42 anos, que é a fundadora da igreja evangélica Graça Fellowship Church, em Orlando, vê com bons olhos o futuro do novo presidente. “Na minha concepção, tudo aquilo de absurdo que ele falou sobre os imigrantes foi marketing e estratégia de mídia. O presidente não faz nada sozinho, ele precisa da aprovação do Congresso e só vai passar aquilo que realmente for favorável para o país”, afirmou a pastora.

Para Renata, os alvos das deportações vão ser os imigrantes com ficha criminal. “Estão falando que o Trump é contra imigrantes, mas não é bem assim, ele é contra o ilegal, que entrou pelo México e está aqui falsificando cartão de crédito, por exemplo. Esse tipo de imigrante não vai poder ficar”, disse.

Trump. Republicano de carteirinha, o venezuelano Reynaldo Martz, 55 anos, que tem cidadania americana, em razão do pai ter nascido no país, não esconde que votou em Trump e acredita que o Estados Unidos vão avançar em seu governo.

“Trump ganhou a eleição pelo seu discurso aberto e sincero. Não me sinto identificado pelos Democratas e nunca votaria neles. Se eu saí da Venezuela por causa da situação política, econômica e social que está mal com ideais comunistas, o meu voto é no partido Republicano”, afirmou o republicano Martz.

Ilegal. Com o visto de turista vencido e hoje ilegal nos Estados Unidos, um brasileiro, que preferiu não se identificar, disse que a economia americana precisa do imigrante, independente de sua legalidade e não crê na deportação em massa.

“Mais de 90% das pessoas que trabalham em construção civil estão ilegais. Somos nós que pegamos o trabalho pesado, o americano mesmo não gosta. Acho que a bronca vai ser com o imigrante criminoso”, disse ele, que é pedreiro de uma obra, na Flórida.

Casamento arranjado vira atalho

A busca da legalização por meio de casamento com cidadãos americanos teve crescimento graças à expectativa do governo se tornar menos tolerante com imigrantes ilegais. Este fato vem sendo comprovado na prática pelo venezuelano naturalizado americano Reynaldo Martz, 55 anos, que é cidadão americano devido ao pai ser nativo dos EUA. “Já recebi quatro propostas de casamento, mas nunca aceitei porque isso vai contra os meus princípios. Isso é ilegal e recomendo que ninguém faça. Estamos falando de muito dinheiro, mas se o governo descobre são muitos anos de cadeia”, disse ele.

Segundo um outro imigrante, que preferiu não se identificar, muitos casos de legalizações de brasileiros acontecem pela prática de casamentos arranjados. Na maioria, os casamentos incluem acordos financeiros e sigilosos.

Martz defende que todo país tem o direito de defender sua fronteira, com ou sem muro. “As pessoas votaram no Trump porque estavam cansadas dos políticos que se escondem com palavras e promessas que não se cumprem”.

Mesmo antes da cidadania, ele afirma que já gostava dos ideais conservadores. “Se meu pai estivesse vivo ele teria uma dor de estômago em saber que Trump foi o candidato do partido dele, porque sei que não compartilharia de muitas das suas ideias, mas no final do dia ele votaria nos Republicanos, porque primeiro vem o partido e depois o candidato”.