Equipe de transição conclui visita a secretarias de Carlinhos

07:10

Redação

São José dos Campos

A equipe do prefeito eleito de São José dos Campos, Felício Ramuth (PSDB), concluiu ontem o cronograma de visitas às secretarias municipais.

O objetivo do trabalho foi conhecer as ações desenvolvidas em cada pasta e aprofundar em assuntos não detalhados no relatório de transição entregue pelo governo Carlinhos Almeida (PT).

As visitas são coordenadas pelo futuro secretário de Governança, Anderson Farias Ferreira, que também está à frente do processo de transição. O ex-secretário da Fazenda, José Liberato Junior, também tem ido às secretarias.

Saldo “Realmente, as coisas estão piores do que se apresentaram no relatório de transição. Vamos precisar fazer um trabalho muito forte junto com os servidores de carreira”, afirmou o líder do PSDB na Câmara, vereador Juvenil Silvério.

O parlamentar também integra a equipe de transição tucana. Ele esteve nas visitas às secretarias de Transportes, Esporte e Lazer, Saúde, Educação e Desenvolvimento Social.

Bate-boca. No início deste mês, Felício Ramuth criticou o relatório de transição entregue por Carlinhos Almeida em meados de novembro. O governo rebateu a informação dizendo que desde a entrega do relatório, “a coordenação da equipe de transição (do PT) vem reiterando a disposição do governo em responder perguntas e agendar reuniões. Até o momento nenhuma pergunta ou pedido de reunião foi enviado”, afirmou a administração em nota.