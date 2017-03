Entrevista: Youtuber Pedro Afonso

Home

Entrevista - Pedro Afonso Rezende Posso, 19 anos, do canal Rezende Evil, que conta com mais de 11 milhões de seguidores



Primeiro, fale um pouco sobre o seu canal. Conte sobre o início dele e a ideia de fazê-lo.



O canal começou de forma despretensiosa. Eu não conseguia passar de fase em um jogo e decidi buscar ajuda na internet. Achei um canal que explicava como passar desta fase e gostei disso. Daí pensei em fazer o mesmo. Criei um canal e comecei a fazer vídeos esporádicos, até porque não tinha muito tempo disponível já que estava jogando futsal profissionalmente na Itália.



Mas nas férias da temporada eu vim para o Brasil e comecei a me dedicar completamente ao canal. Eu já tinha alguns inscritos, mas o número cresceu bastante depois disso. Neste momento eu decidi não voltar para a Itália, estudar por aqui e me entregar completamente ao canal. Graças a Deus deu certo. Sou muito grato por tudo o que tem acontecido.



Como é esse casamento entre games e literatura? O que você buscou trazer para o papel e que pudesse chamar a atenção dos jovens leitores em seu livro?



O livro foi uma ideia em conjunto com o meu pai. Foi um momento muito bom de poder ter este projeto com ele. A ideia surgiu quando ele viu as séries que eu fazia no canal e pensou que poderia fazer a mesma coisa só que em livro. Na obra, busquei manter a mesma linguagem do canal e o mesmo tipo de aventura. Gostei bastante do resultado.



E como tem sido o retorno do público?



O "feedback" tem sido muito positivo. Já recebi vários depoimentos de pais que falaram que os filhos só leem os meus livros. Isso é muito gratificante porque um dos objetivos quando começamos a planejar as histórias era que eu conseguisse desenvolver no meu seguidor o prazer pela leitura.