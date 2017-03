Entrevista: Youtuber Bibi Tatto

Home

- 17:33

Redação

São José dos Campos



ENTREVISTA - Bianca Tatto, youtuber, 16 anos, do canal "Bibi Tatto", que conta com mais de 3,1 milhões de inscritos.



Nos conte primeiro sobre o canal. De onde surgiu a ideia de fazê-lo e em quanto tempo você percebeu que estava fazendo sucesso?

Bibi Tatto: Eu sempre gostei de me comunicar com as pessoas. Assim que eu assisti os primeiros vídeos de alguns youtubers jogando "Minecraft" (jogo eletrônico), achei que poderia fazer igual. E comecei. Claro que os primeiros vídeos foram bem difíceis, com baixa qualidade. Mas fui estudando, aprimorando e alcancei um bom nível. Foi a partir do início de 2016 que percebi que muita gente já me conhecia.



Você tinha o sonho de escrever um livro? Foi um projeto seu ou o convite partiu da editora?

Bibi: Nunca pensei em escrever um livro. Fui pega de surpresa quando a editora me procurou. Conversei com os meus pais a respeito, as ideias começaram a surgir e eu me entusiasmei.



Como é esse casamento entre games e literatura, o que você buscou trazer para o livro que pudesse chamar a atenção dos jovens leitores?

Bibi: Quando parei para pensar sobre o que escrever percebi que, apesar de eu ter apenas 16 anos, aconteceram coisas bem legais na minha vida e que a galera que segue o meu canal adoraria saber. E assim surgiu meu primeiro livro "Um Novo Mundo" (Novo Conceito), lançado em 2016, onde misturei fatos da minha vida com uma história no "Minecraft". E, como o meu público gostou do formato, esta foi também a receita para o meu segundo livro, "Isolados - O Enigma" (Novo Conceito), deste ano.



Por fim, como você avalia esse "boom" de jovens se voltando aos antigos meios de comunicação, no caso o livro, graças aos youtubers?

Bibi: Eu me emociono nas sessões de autógrafo quando vejo que a maioria dos meus fãs, que agora também são meu leitores, são crianças e pré-adolescentes, entre 7 e 13 anos de idade. É gratificante saber que o meu livro está servindo para que eles possam criar ou continuar com o hábito da leitura, que é tão importante para formação do ser humano.