Entrevista - Felício quer levar eficiência da iniciativa privada para governo

Candidato do PSDB ao prefeito de São José aposta em sua experiência como empreendedor e como administrador público

Claudio César de Souza e João Paulo Sardinha

São José dos Campos



O candidato do PSDB ao governo de São José dos Campos, Felício Ramuth, 47 anos, aposta nas experiências que tem como empreendedor e gestor público para garantir a melhoria dos serviços prestados à população.



“Temos que ter na gestão pública a mesma eficiência de empresas como a Embraer e a Avibras. Já atuei na iniciativa privada e na prefeitura e sei conciliar estas duas questões".



O tucano é o quinto entrevistado da série, que já ouviu Claude Moura (PV), Shakespeare Carvalho (PRB), Luiz Carlos de Oliveira (PEN) e Toninho Ferreira (PSTU).



Felício disse ainda que falta prioridade ao governo Carlinhos Almeida e que a comparação entre os modos de governar do PT e do PSDB favorece os tucanos.



Leia abaixo os principais trechos da entrevista.



Por que decidiu disputar o governo de São José?

Fui convidado pelo meu partido e aceitei porque vi oportunidade de contribuir com a cidade, principalmente para quem mais precisa. Já contribui como presidente da Urbam e secretário nos governos Eduardo Cury. Sou administrador de empresas e pós-graduado em gestão pública e acredito que estou preparado para voltar a ajudar a nossa cidade.



Este fato ajuda diante da atual crise econômica?

Sou o único candidato a prefeito que já tirou nota fiscal e que já fez duplicata. Já trabalhei na iniciativa privada e no setor público e posso fazer esta união, trazendo as técnicas da iniciativa privada para que o poder público seja mais eficiente. Temos que dar mesmo nível de eficiência que São José tem em empresas como a Embraer e a Avibras. Sei fazer isto e vou fazer se for eleito.



Qual é o seu diferencial?

Sou um empreendedor que começou de baixo, em uma história parecida com a de muitas pessoas que vieram para São José. E tenho experiência política. Acompanho o grupo do Emanuel Fernandes desde 1992. E trabalhei na Urbam, que é uma miniprefeitura. Trabalhar na Urbam dá uma experiência completa como gestor público.Também atuei como secretário, trabalhando direto junto ao gabinete do Cury. Por tudo isto repito que poderei contribuir muito com a cidade.



O PT aposta na comparação com os governos do PSDB. É bom para vocês?

Tenho estado muito nas ruas e há uma rejeição muito grande ao Carlinhos em todas as regiões. As pessoas estão sofrendo principalmente com a saúde, que regrediu muito. Parte do grupo que acreditou nas propostas do Carlinhos em 2012 está arrependida e mesmo quem é fiel a ele continua fiel, mas com enfraquecimento. Quanto ao PSDB, acertou muito mais do que errou nos seus governos. Ficamos no banco de reservas, vimos erros e retomamos a proximidade com a população para trazer esta sensibilidade social.



Quais foram os principais erros do PSDB na escolha do candidato em 2012 e em seus governos?

Todos os erros do processo eleitoral foram corrigidos. Em 2012, saímos divididos e escolhemos o candidato tarde. Meu nome é unanimidade, no dia seguinte o partido já trabalhava pelo meu nome, já fiz 100 reuniões nos bairros e andei 110 quilômetros a pé. Em relação aos governos do PSDB, criou-se certo distanciamento. Oferecemos muitos serviços, mas esse distanciamento da população e do cidadão em alguns momentos fez com que elegêssemos prioridades inversas. Nos governos Emanuel e no primeiro do Cury, era claro o alinhamento com estas prioridades. No segundo do Cury, que foi bom, houve certo distanciamento da população. Mas nos 16 anos acertamos muito mais do que erramos.



Caso eleito, terá muito trabalho para arrumar a casa?

O gestor tem que trabalhar com o que se apresenta para ele. É o que vou fazer, com contenção de despesas e renegociação de dívidas. Vou cortar secretarias e cargos comissionados e usar o dinheiro economizado para investir em saúde e melhorias para a população. Ser prefeito é ser o gerente que a população quer e o fiscal que ela precisa para que possamos entregar bons serviços para a população. Os quatro eixos de meu governo serão simplificar, inovar, gestão aberta e transparente e compartilhar recursos para garantir mais serviços.



O prefeito Carlinhos tem dito que o senhor se ausentou da cidade nos últimos quatro anos.

Como empreendedor, posso garantir que contribui mais com São José desde que deixei a prefeitura do que o Carlinhos em seu governo. Gerei mais emprego e renda para a cidade do que ele como empreendedor e como gestor.



A saúde é a área mais criticada. É possível resolver os problemas?

O orçamento da saúde é de R$ 600 milhões. Dinheiro tem. Tem que ter gestão. É possível trazer eficiência e grandes resultados com pequenos ajustes e é o que pretendo fazer. Vamos garantir uma saúde digna para quem mais precisa.



Qual é o maior erro do governo Carlinhos?

A falta de prioridade. Houve gastos desnecessários. E onde tem que ser aplicado dinheiro não foi aplicado.

Tucano prometer mudar relação com Câmara

O candidato do PSDB ao governo de São José, Felício Ramuth, promete aprimorar o relacionamento com a Câmara caso seja eleito. Sobre o pacto de governabilidade implementado no primeiro governo Emanuel Fernandes em 1997 e que vigorou nos 16 anos de gestões tucanos, ele disse que há pontos positivos e outros que precisam ser melhorados.

“Um dos erros do atual prefeito foi não ter proposto mudança neste. Se eleito, pretendo mudar. Já conversamos com os partidos de nossa coligação, mostrando que o critério técnico é o que vai definir a ocupação de cargos públicos.”

Mensalão. Segundo Felício, o aspecto positivo do modelo quer foi implementado no primeiro governo Emanuel é que teria acabado com a corrupção na Câmara.

“Não podemos nos esquecer de que este modelo acabou com a corrupção e com o mensalão na Câmara, algo ainda comum em algumas cidades”, afirmou o tucano. “Com o novo modelo, queremos que a Câmara nos ajude a atrair pessoas boas para poder público”, completou.