Entrevista - Experiência como vereadora e vice-prefeita é aposta de Vera Saba

- 03:59

Taubaté



Experiências no Executivo e no Legislativo, primeiro como vice-prefeita e depois como vereadora, são as apostas de Vera Saba (PMB) para se diferenciar dos demais candidatos ao Palácio do Bom Conselho.

Além disso, propostas ambiciosas em seu programa de governo, como construir um hospital municipal, gerar 20 mil empregos e erguer 10 mil moradias.



Vera Saba também criticou o prefeito afastado Ortiz Junior (PSDB) por ter agido “sem o respeito à gestão democrática e participativa”.

A vereadora foi a sexta entrevistada da série que a Gazeta de Taubaté promove com os postulantes ao Palácio do Bom Conselho.

Confira abaixo os principais trechos da entrevista.



Por que decidiu ser candidata à prefeitura dessa vez?

Eu tive uma rica experiência como vice-prefeita de Taubaté, por meio de um mandato democrático, participativo. Em seguida, tive o reconhecimento desse mandato. Tive um conhecimento mais amplo na Câmara da complexidade da gestão pública, da necessidade de serviços eficientes serem prestados à população. Fiscalizando, pude ver o tamanho da deficiência: a prefeitura não atende com excelência os taubateanos.



Que áreas de Taubaté estão mais carentes e quais suas propostas para elas?

A área de carência número 1 é a saúde. Existe uma deficiência nessa área, uma necessidade de construção imediata de um hospital municipal, e uma articulação com o governo estadual e o federal para que haja ampliação das vagas de leitos de média e alta complexidade. A saúde tem essa deficiência porque a prefeitura não dá uma ênfase no tratamento preventivo. Precisa cuidar da saúde do taubateano de forma preventiva, de forma sistêmica. Cuidar da saúde é cuidar da segurança, da educação, da moradia, da alimentação, de forma global. Além disso, temos a segurança pública. É preciso o desenvolvimento de ações voltadas ao combate ao tráfico, mas desenvolvendo ações e políticas públicas. Temos a questão do emprego. Nós assumimos o compromisso de, com a possibilidade do turismo cultural, turismo de negócios, religioso, gerar 20 mil novos empregos.

Na questão da moradia, estamos assumindo um compromisso ousado: construirmos 10 mil moradias.Na questão da educação, vamos defender a implantação de uma universidade pública em Taubaté, 100% pública. Precisamos de articulação junto ao governo estadual e federal, eu conheço os caminhos.



Que projetos da gestão Ortiz a senhora manteria?

A Atividade Delegada não resolve o problema da segurança pública, mas minimiza os problemas sociais. Então, eu estenderia para os bairros periféricos. Hoje ela atua muito de forma centralizada.

E que projetos mudaria?

O que eu não faria jamais é o desenvolvimento de ações no município sem o respeito ao cidadão, à gestão democrática e participativa. Ele desrespeitou demais o cidadão quando não deu voz em momentos em que deveria realizar audiências públicas. Por exemplo, as mudanças viárias. Ele não discutiu, realizou uma série de alterações que geraram impacto de forma negativa, afetando o comércio local. Jamais o governo pode se isolar, se distanciar do povo.

Qual seu diferencial em relação aos outros candidatos?

Meu diferencial é a experiência, meu perfil humanista, o preparo, conhecer a cidade, saber as necessidades do povo taubateano. A questão também da trajetória, acumulo experiência há oito anos em carreira pública. E antes disso já tinha experiência em movimento sindical, estudantil. Isso me deu uma bagagem bem diversificada, multifacetada. Sou uma pessoa de diálogo, que não gosta de irregularidades. Minha ficha é limpa, não respondo a qualquer processo de irregularidade administrativa. Isso faz a diferença, pois Taubaté sofre com a questão da corrupção. O orçamento existe, mas é preciso um governo honesto para gerenciar.



A experiência como vice e vereadora é outro diferencial?

Como vice-prefeita, atuei de forma independente. Eu exerci esse mandato, estava preparada para assumir o comando da cidade a qualquer momento. Eu tenho a visão do cargo. E na Câmara, tive grande experiência como legisladora. São dois poderes que têm que atuar de forma conjunta, harmônica, mas completamente independentes.



Ter sido vice do Roberto Peixoto pode te atrapalhar?

De forma alguma. Eu fui uma fiscalizadora, fui um braço do povo taubateano como vice-prefeita, que estava rompida, excluída do processo. Mas o povo entendeu depois por que ele não me queria na prefeitura. Porque eu defendo a ética.



A indefinição em relação à candidatura do Ortiz abre brecha para os outros candidatos? Geralmente quem está na máquina detém mais o poder, isso é óbvio. Mas existe um desgaste enorme. A cidade não pode abaixar a cabeça diante do que está acontecendo, nem aprovar um governo que responde por abuso de poder econômico e político, pelo desvio de R$ 8 milhões da educação. Ele na disputa chega a ser um desrespeito, um desgaste político desnecessário.

Candidata fala sobre saída do PT

Questionada sobre a saída recente do PT, ocorrida em março desse ano, e se o rótulo de ‘ex-petista’ poderia prejudicá-la, diante da crise de imagem do partido, Vera Saba disse que “de forma alguma” isso irá influenciar na campanha. “É um partido como qualquer outro, que tem problemas também. Quando saí do PT, saí com respeito às origens, às lideranças. Tudo na vida tem seu tempo: eu cumpri um ciclo no PT, honrei o estatuto e o Código de Ética”.

Vera negou que a crise de imagem do PT tenha motivado a sua saída do partido. “Saí por uma grande oportunidade, de defender um projeto novo, e com a possibilidade de comandar: eu estou presidindo o PMB. É um grande desafio: assumir um partido novo, ser convidada para fazer parte da estadual. As portas foram se abrindo”.

A candidata do PMB também comentou a decisão judicial que tirou do partido o tempo de TV e o fundo partidário. “Nem por um momento eu pensei em desistir. O que nos move é o idealismo, a campanha mudou o tom. É uma campanha na base do corpo a corpo, das melhores propostas”.