Entorpecentes são encontrados na região norte de São José

15:20

Daniela Santos

São José dos Campos



Mais de cem porções de maconha foram encontradas na noite de ontem no bairro Altos de Santana, zona norte de São José dos Campos.



De acordo com a PM, policiais faziam patrulhamento pela avenida Alto do Rio Doce quando avistaram dois homens em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da polícia, eles fugiram para um matagal próximo.



Nas buscas, foram encontradas 130 porções de maconha, 85 invólucros de cocaína e 19 vidros de lança perfume no meio do matagal.



A ocorrência foi registrada no 1º DP (Distrito Policial). Os criminosos conseguiram fugir.