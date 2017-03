Entender a cultura chinesa é bom negócio para o comércio

Home

Compreender as diferenças culturais entre Brasil e China é essencial para o estabelecimento das relações comerciais entre os dois países. “O empresário chinês é um homem de negócios agressivo”, diz especialista

Xandu Alves

São José dos Campos

País de dimensões continentais, a China também é grande nas diferenças culturais. Se você tiver um chefe chinês no futuro, por exemplo, nunca dê a ele um relógio de presente, muito menos embrulhado em papel branco e assinado com tinta vermelha.

Em chinês, relógio soa como a morte. Além disso, os mortos são enrolados com lençol branco e a tinta vermelha é usada nas lápides. Ou seja, seu presente pode representar um “desejo de morte”.

Também não chame um chinês pelo seu primeiro nome. Apenas os familiares mais próximos o chamam assim. Use o sobrenome para identificar a pessoa. E se for cumprimentar, prefira um sóbrio aperto de mão ao caloroso abraço brasileiro.

Essas são algumas das peculiaridades do país que mais cresce na economia mundial e que se tornou o maior parceiro comercial do Brasil, com R$ 19,4 bilhões comprados das indústrias brasileiras em 2017, no primeiro bimestre, alta de 94,38% ante 2016 --R$ 10 bi.

Portanto, conhecer a sociedade chinesa é dever para quem queira se aventurar na mais populosa nação do mundo, com 1,3 bilhão de pessoas. “Não é mais apenas uma escolha ou um luxo do empresário brasileiro ir para a China. É obrigação aproveitar a oportunidade”, disse Charles Andrew Tang, presidente da CCIBC (Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China), organização sem fins lucrativos fundada em 1986, em São Paulo, com apoio do governo chinês, para promover o comércio entre os dois países.

A CCIBC leva 250 empresas brasileiras à China, a cada seis meses, para conhecer o país. “O governo chinês está reorganizando a economia e terá, até 2030, mais 400 milhões de pessoas consumindo. Isso representará US$ 7 trilhões”.

Agressividade. Os chineses têm uma característica pouco conhecida no Brasil. Embora reservados, os empresários são muito agressivos nos negócios. Isso merece, segundo o advogado Andoni Hernández, sócio da Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, especializado em fusões e aquisições internacionais, uma atenção especial.

“É sempre importante ter atenção em toda negociação ou investimento. O empresário chinês é um homem de negócios agressivo que busca maximizar seus benefícios e, portanto, sempre é necessário adotar precauções contratuais e comerciais adequadas para que se possam evitar conflitos posteriores.”

Segundo Puertas, o melhor é não improvisar. Disse ele: “É melhor fugir da improvisação e gastar tempo previamente em definir bem os objetivos e os caminhos, de maneira que se possam iniciar quaisquer negociações bem preparados”.

“Temos de aprender a negociar com a China. É um exercício complexo, difícil, uma burocracia pesada, um sistema diferente, mas nós temos de desenvolver uma estratégica de negociação”, disse Clodoaldo Hugueney Filho, ex-embaixador brasileiro na China.

Estudande admira organização

O estudante de Jacareí Eric dos Santos Burgomeister, 24 anos, foi à China pela primeira vez em 2012, para um curso de verão, de 23 dias, de mandarim. Voltou em setembro de 2013 e ficou até 2014. E repetiu a experiência no ano passado. Hoje ele mora na cidade onde chegou há cinco anos, Wuhan. “Desembarquei no gigantesco aeroporto internacional de Beijing. Tudo era novidade, não perdi tempo em tentar falar com os chineses”, lembra.

“Depois fui para Wuhan, para a mesma universidade que passei a morar, que leva o nome da província, Hubei University. Em seguida, viajei para a usina de Três Gargantas e voltei para Beijing, visitar a Grande Muralha, a Praça da Paz Celestial e o Templo do Céu. Era muito para ver em pouco tempo, então decidi que iria voltar para estudar um ano.”

O estudante conta que também ficou impressionado com a segurança e o transporte público na China, que é “barato e de qualidade”. Para uma viagem de trem bala de 1.100 km, ele pagou cerca de R$ 200.