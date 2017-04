Ensino integral em São José começa nesta segunda para 2.400 alunos

Home

- 21:02

Redação

São José dos Campos

As aulas de ensino integral na rede municipal de ensino de São José dos Campos começam nesta segunda-feira para cerca de 2.400 alunos. De acordo com a prefeitura, 12 escolas do ensino fundamental passam a funcionar neste método.

Neste ano, a principal novidade da Efeti (Escola de Formação em Tempo Integral) é o acompanhamento de português e matemática, que terá quatro horas a mais por semana. O governo Felicio Ramuth (PSDB) informou que alunos de 6 a 14 anos receberão atividades pedagóficas com atividades em arte, cultura, esportes e lazer.

As Efetis atendem todas as regiões da cidade, nas seguintes escolas municipais de ensino fundamental: Rosa Tomita, Jacyra Vieira Baracho, Therezinha do Menino Jesus Soares do Nascimento, Dom Pedro de Alcântara, Álvaro Gonçalves, Moacyr Benedicto de Souza, Rio Comprido, Martha Abib Castanho, Otacília Madureira, Maria Ofélia Veneziani Pedrosa, Vera Babo de Oliveira e Mercedes Rachid Edwards.