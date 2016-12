Enfim, em casa: moradores do Pinheirinho ganham novo lar

Home

- 08:22

Quase cinco anos depois da retirada violenta das antigas casas, ex-moradores do Pinheirinho receberam imóveis ontem



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Três malas, dois travesseiros e o carregador de celular. O essencial chegou primeiro. O restante vai no caminhão. A manhã de calor e tempo abafado foi especial para a dona de casa Maria Cardoso, 38 anos, e outras 1.460 famílias de São José dos Campos.

Quase cinco anos após o trágico 22 de janeiro de 2012, moradores que deixaram os escombros do antigo Pinheirinho começaram ontem a se mudar para as casas recém-construídas na região sudeste da cidade. A Caixa Econômica Federal entregou, no estádio Martins Pereira, as chaves dos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida.

O clima de festa contrastava com as cenas de violência que marcaram a reintegração de posse. O caso ficou mundialmente conhecido. “Nossas casas parecem mais um condomínio fechado. Seremos conhecidos como o povo que lutou e garantiu direitos”, disse Maria Cardoso, que chegou cedo para pegar a chave.

Confira uma galeria de fotos da entrega das chaves

Estrutura. Ao lado do marido e da filha, ela vai morar em uma casa de 48,5 metros quadrados, com dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. O imóvel está avaliado em R$ 96 mil.

A obra teve custo total de R$ 140,2 milhões, sendo R$ 111 milhões da União e R$ 29,2 milhões do governo estadual -- o município cedeu o terreno. A entrega sofreu atraso de seis meses.

A construção do empreendimento que vai abrigar os ex-moradores do assentamento, invadido em 2004, exigiu uma engenharia complexa. “Não é fácil fazer 1.461 casas. Até mesmo em condomínio particular”, afirmou o gerente da Caixa Econômica Federal Flavio de Paula.

Dívida. O prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida (PT), disse que a entrega representa o pagamento de uma dívida com as centenas de famílias da cidade. “O programa habitacional que fizemos na nossa cidade resolveu esse problema [do Pinheirinho] que é uma chaga na história de São José e do país. É o resgate de uma dívida que a cidade tinha. Só houve aquele desfecho [de 2012] por conta da prefeitura. E só teve esse novo desfecho porque prefeitura, governo federal e governo estadual trabalharam juntos”.

Durante a obra, em 2015, a construtora Elglobal abandonou o canteiro. A Caixa escolheu a Realiza Construtora para concluir o serviço histórico. Dos escombros das casas derrubadas, fica o legado de luta dos sem-teto. O Residencial Pinheirinho dos Palmares, a partir de agora, passa a ser o símbolo dessa batalha.

Violência marcou reintegração

A reintegração de posse do Pinheirinho, em 22 de janeiro de 2012, ficou marcada pela violência empregada na ação. Com pesado efetivo e blindados, cerca de 2.000 policiais militares começaram a retirar as 1.800 famílias de suas casas por volta das 5h30 de domingo, quando a maioria dos moradores ainda estava dormindo.

A ação teve apoio da Polícia Civil e da Guarda Municipal. Foram usados spray de pimenta, bomba de gás e projéteis de borracha. Imagens mostraram guardas municipais com armas com munição letal.

Repercussão. A violência empregada na ação em São José ganhou destaque em jornais do mundo todo, como o britânico ‘The Guardian’. Organizações que atuam em defesa dos direitos humanos condenaram a atuação do poder público.

Justiça. A área do antigo Pinheirinho, que pertence à massa falida da empresa Selecta, do grupo de Naji Nahas, foi invadida em 2004. No fim de 2011, a Justiça autorizou a reintegração de posse da área.

Conjunto ainda receberá novas obras

Para que os moradores possam passar o Natal e o Réveillon no Pinheirinho dos Palmares, algumas medidas emergenciais precisam ser tomadas pela Realiza, construtora responsável pela obra do novo bairro.

Embora as mudanças já tenham começado a ser feitas, a estrutura local e a infraestrutura do entorno ainda precisam ser finalizadas. A rede de água e esgoto, por exemplo, foi testada pela Sabesp e ajustada pela construtora, possibilitando a emissão do habite-se provisório.

O procedimento foi adotado com a condição de que outros pequenos serviços sejam feitos pela Realiza já com as famílias morando no local.

Serviços. São itens como sinalização viária, paisagismo e ajustes em galerias de águas pluviais, trabalhos que não comprometem as condições de habitação das casas. “A empresa ainda precisa fazer a finalização de algumas partes da obra. As pessoas vão mudando e, obviamente, surgirão problemas, porque é um número muito grande de casas. E a construtora fica no canteiro até solucionar todos os problemas”, afirmou o gerente da Caixa Econômica Federal, Flavio de Paula.

“E depois, mesmo após a saída, se houver problema, as pessoas podem acionar o 0800 da Caixa. Nós contatamos a construtora para fazer o reparo”, completou. A construtora só irá receber todo o valor da obra após a conclusão total dos serviços.

Educação. Na educação, a prefeitura está preparando a estrutura para receber os alunos do Pinheirinho dos Palmares em fevereiro. Escolas estão sendo construídas. Enquanto elas não ficam prontas, a administração alugou imóveis ou locou uma estrutura modular.