Confira os temas mais cobrados nas provas do Enem

Enem

- 15:12

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado pelo Ministério da Educação (MEC) para avaliar estudantes de todo o país e hoje muitas universidades aceitam sua nota como forma de entrada para cursos de graduação. Porém, as provas realizadas cobram conteúdos que foram aprendidos nos últimos três anos escolares, o que aumenta o grau de dificuldade do teste, uma vez que engloba todas as disciplinas lecionadas. Mas há sempre algo que pode ajudar muito nos estudos para o Enem.



Fabrício Marques de Oliveira, junto de seus irmãos, criou o portal Enem2016 , no qual buscam oferecer conteúdos para capacitar candidatos para o exame de forma gratuita. Ambos selecionaram, resumidamente, alguns assuntos que mais caem desde a 1ª edição e que vale a pena serem estudados para as provas deste ano, confira:

Publicidade. Português: Interpretação de texto, Modernismo, Gramática, Variação linguística e Funções da Linguagem.



Matemática: Geometria, Cálculo Simples, Interpretação, Porcentagem e Probabilidade.

Química: Química Ambiental, Equilíbrio Químico, Transformações Químicas, Cálculo Estequiométrico, Química Orgânica.



Geografia: Agricultura, Aspectos Socioeconômicos, Desenvolvimento e Impactos Ambientais, Geopolítica.



História: Brasil República, Era Vargas, Brasil Colônia e 2ª Guerra Mundial, Idade Média, Escravidão, Militarismo no Brasil, Revolução Industrial e Guerra Fria.

Física: Energia (Eletricidade e Mecânica), Termologia, Hidrostática, Ondulatória e Cinemática.



Biologia: Corpo Humano, Ecologia, Genética, Meio Ambiente e Água.

"Temas atuais também costumam ser cobrados, por exemplo, do rompimento da barragem em Mariana além dos impactos ambientais que podem ser decorrentes do acidente ", lembra Marques.

Há outros assuntos que são cobrados na prova e que podem ser conferidos mais detalhadamente na página do Enem2016 . Segundo Oliveira, para definir quais os assuntos a serem elaborados, eles levantam as principais dúvidas e demandas de estudantes e tópicos mais procurados.



"Utilizamos o próprio Google para identificar o que os candidatos vêm buscando e as dúvidas apresentadas por nossos alunos também nos orientam a escrever novos materiais", afirma. No portal, todos os materiais teóricos são elaborados por professores em suas respectivas áreas de formação.