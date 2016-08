5 plataformas para ajudar os estudantes a se prepararem para o exame

Enem

Resultado de imagem para enemJá foi a época que estudar para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) era sinônimo de ter que ir para o cursinho. Nos últimos anos, os métodos de estudo evoluíram bastante, e agora para se dar bem na prova não é mais necessário passar os dias frequentando aulas presenciais com professor e lousa.

A edição 2016 do Enem registrou mais de 9 milhões de inscritos, e dominar o conteúdo que cairá na prova é a chave para se sobressair aos candidatos e garantir a tão sonhada vaga numa universidade pública.

Assim como a internet revolucionou a comunicação, ela também ajudou a dinamizar as formas de estudo, que estão cada vez mais tecnológicas. Porém, muitas vezes, os candidatos não sabem quais ferramentas online podem utilizar para estudar para o Enem, por isso listamos aqui cinco aplicativos e sites que podem ser de grande ajuda para quem quer estudar em casa ou em qualquer outro lugar.

Professor de Bolso - iOS e Android

O aplicativo "Professor de Bolso", desenvolvido pela Mobile2you, permite que o usuário tire suas dúvidas online de qualquer matéria escolar. O app foi lançado em 2016 com o objetivo de ser uma plataforma rápida e acessível para facilitar a vida dos estudantes em fase pré-vestibular. Além de contar com professores qualificados, que passam por um processo seletivo para atender às dúvidas dos estudantes, o Professor de Bolso é uma plataforma totalmente intuitiva. Assim, o usuário pode estudar para o Enem em qualquer lugar e a qualquer momento graças ao aplicativo móvel.

Stoodi - Web

O Stoodi, startup de educação a distância que oferece videoaulas, plano de estudos e monitorias transmitidas ao vivo, montou um plano de estudos para os alunos assistirem aulas sobre todos os assuntos abordados no ENEM. Nas semanas anteriores ao exame, a plataforma também disponibilizará revisões para fixar o aprendizado.

AppProva - iOS e Android

Não importa o assunto que você esteja estudando, o AppProva tem centenas de questões relacionadas a ele. Com um acervo de mais de nove mil perguntas, o aplicativo é ótimo para testar conhecimentos em diversas áreas e manter o cérebro afiado antes da prova do Enem.

Estudavest - Web e Android

Plataforma oferece vasto conteúdo relacionado às provas anteriores do Enem e de diversos outros vestibulares de todo o Brasil. Com o cadastro na plataforma, o candidato pode resolver questões de várias disciplinas e acompanhar estatísticas de evolução diária, além de estar inserido em um ranking que classifica o desempenho de todos os usuários da plataforma.

Habitica - iOS e Android

Acham que a hora do estudo é muito chata? O Habitica pode ajudar a transformar as horas debruçadas nos livros em algo mais divertido. Você pode cadastrar tarefas no aplicativo e ele as transforma em "missões" para o usuário completar, como se fosse um jogo. Com cada missão completa, uma recompensa. Você também pode fazer uma rede com seus amigos e competir com eles. O Habitica também está disponível em versão web.

