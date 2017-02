Empresas pedem tarifa de ônibus de até R$ 4,97 em São José

Home

- 15:32

As três empresas que operam o transporte público na cidade protocolaram o pedido de reajuste no valor da passagem, que varia de R$ 4,73 (com isenção de ISS) até R$ 4,97 (sem isenção). Hoje a tarifa é de R$ 3,80

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

As três empresas do transporte coletivo de São José dos Campos protocolaram na segunda-feira pedido de revisão da tarifa do ônibus urbano do município. O aumento pode chegar a 30%, saltando dos atuais R$ 3,80 para R$ 4,97.

Se esse valor for aprovado, São José passará a ter a segunda tarifa mais cara do Brasil, atrás apenas de Brasília (R$ 5) e à frente de Campinas (R$ 4,50).

Das três concessionárias que operam na cidade, a Saens Peña foi a que pediu o maior aumento: R$ 4,97 (sem isenção de ISS) ou R$ 4,74 (com isenção de ISS). A CS Brasil solicitou reajuste entre R$ 4,81 (com isenção) e R$ 4,85 (sem isenção). A Expresso Maringá quer entre R$ 4,73 (com isenção) e R$ 4,88 (sem isenção).

A Secretaria de Mobilidade Urbana vai analisar as planilhas apresentadas pelas três empresas do transporte público de São José. O último reajuste tarifário aconteceu em janeiro do ano passado, quando o ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT) autorizou o aumento de R$ 3,40 para R$ 3,80. A subida de 11% ficou no mesmo patamar da inflação acumulada. O valor da inflação medido pelo IPCA entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017 atingiu de 6,69%.

Justificativa. No pedido apresentado no início da semana, e protocolado na Câmara de São José ontem, as empresas alegam que o contrato do transporte coletivo, firmado em 2010, não levou em conta a integração tarifária, o que tem acarretado “um desequilíbrio econômico-financeiro na operação” do serviço.

Recentemente, Felicio disse que suspenderia a isenção de ISS. A lei que isenta as concessionárias era válida até 31 de dezembro.

Prefeitura diz que vai avaliar a solicitação

A prefeitura, em nota, destacou que “o processo de cálculo de reajuste tarifário é disparado a partir da solicitação das empresas concessionárias de transporte coletivo”.

“Portanto, este estudo foi iniciado pela Secretaria de Mobilidade Urbana no último dia 14, e não tem prazo para conclusão”, afirmou.

Segunda a administração, “trata-se de um estudo complexo, que leva em consideração aspectos contratuais como progressão inflacionária, dissídio da categoria e reajustes de combustíveis, além de aspectos operacionais como o tamanho da frota, dos itinerários e a quantidade de passageiros transportados”.

“Assim, ainda não é possível afirmar se haverá ou não o aumento, tão pouco se atingirá os patamares solicitados pelas empresas”, concluiu.