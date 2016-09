Empresário não crê que contestação do Barça atrapalhe venda de Gabriel

Home

A negociação de Gabriel com a Inter de Milão, já definida e concretizada, pode ganhar contornos de novela nos próximos dias. Isso porque o Barcelona ameaça contestar a transferência, já que possuía um contrato que previa prioridade dos espanhóis para levá-lo à Europa.



Em contato com a Gazeta Press, o empresário Wagner Ribeiro, agente do jogador, garantiu que essa questão contratual não atrapalha a transferência de Gabigol para a Itália, já que o Santos enviou um e-mail aos catalães, avisando sobre a transferência.



Como não houve resposta, em 24 horas, do Barça, a situação se definiu, com o Peixe definindo a questão. No máximo, segundo o empresário, é possível que o clube paulista seja condenado a pagar uma multa, por não ter respeitado a prioridade dos espanhóis.



Além de Gabriel, outras duas promessas do Santos entraram em acordo com o Barcelona, para o clube europeu ter prioridade na contratação. Os atacantes Giva e Victor Andrade, porém, não obtiveram o mesmo destaque de Gabigol, e nem estão mais no Peixe.



Antes de iniciar sua passagem pela Inter de Milão, o atacante está com a Seleção Brasileira, fazendo parte do elenco que venceu o Equador, na estreia de Tite, por 3 a 0, e agora enfrenta a Colômbia, na terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.



Alison volta a treinar com bola - Após ser submetido a uma artroscopia no joelho direito em função de uma entorse em julho, Alison está prestes a “reforçar” o Santos na sequência da temporada. Isso porque o volante já treina com bola no CT Rei Pelé e, assim, que completar o processo de transição poderá voltar a ser relacionado pelo técnico Dorival Júnior.



Com 23 anos, Alison já sofreu três cirurgias no joelho direito por conta de ruptura nos ligamentos. A última ocorreu em julho, após o departamento médico do Peixe tentar a cura através de um tratamento mais conservador, como a fisioterapia.



Em 2016, o volante, que tem contrato com o clube da Vila Belmiro até o fim de 2017, atuou em nove partidas, acumulando quatro vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Ao todo, soma 87 jogos pelo Santos, com um gol marcado desde que se tornou profissional, em 2013.