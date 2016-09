Emprega SP tem 385 vagas na região

Home

O programa Emprega São Paulo oferece 385 vagas de trabalho nas áreas de serviços, comércio, entre outras, para o Vale do Paraíba.



As vagas estão distribuídas entre os municípios de Campos do Jordão, Caraguatatuba, Ilhabela, Jacareí, Lorena, Pindamonhangaba, São José dos Campos, São Sebastião, São José dos Campos e Taubaté. Os itens “escolaridade” e “experiência” variam de acordo com as oportunidades.



São 194 oportunidades para a área de serviços e para o comércio são 173 novas vagas para serem preenchidas. Entre os ramos com mais vagas disponíveis estão repositor de mercadoria (100), garçom (25) e barman (11).



Para ter acesso às vagas, basta acessar o site: www.empregasaopaulo.sp.gov.br criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.