Emprega SP oferece vagas para pessoas com deficiência

Home

- 12:15

Redação

São José dos Campos

O programa Emprega São Paulo/Mais Emprego oferece nesta semana 20 vagas de trabalho disponíveis para pessoas com deficiência no Vale do Paraíba.



As vagas são para representante comercial, com 10 vagas em Taubaté, duas oportunidades para auxiliar de almoxarifado e duas para auxiliar administrativo, essas quatro últimas são para São José dos Campos.



Para ter acesso às vagas, basta acessar o site www.empregasaopaulo.sp.gov.br criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, laudo médico com o Código Internacional de Doenças (CID) e Audiometria (no caso de deficiência auditiva). Quem não tiver o laudo será orientado no próprio PAT sobre como proceder para conseguir a documentação exigida.