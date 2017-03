Emprega São Paulo oferece mais de 200 vagas de emprego na região

Home

Daniela Santos

São José dos Campos



O programa ‘Emprega São Paulo’ disponibiliza mais de 200 novas oportunidades de emprego aqui na região da RMVale. Para ter acesso às vagas é preciso se cadastrar no site www.empregasaopaulo.sp.gov.br, criar login e solicitar os dados pedidos ou então comparecer ao PAT (posto de Atendimento ao Trabalhador) do seu município, portanto RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho. As experiências exigidas variam de acordo com cada vaga.



As vagas são divididas entre as cidades de Aparecida, Caçapava, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, Ilhabela, Jacareí, Lorena, Pindamonhangaba, São José dos Campos, São Sebastião e Taubaté. Confira algumas das oportunidades:



Setor de serviços: 170

Comércio: 37

Indústria: 14

Construção civil: 5



Algumas das vagas em destaque são: camareira de hotel (duas vagas em Ilhabela) e repositor de mercadorias (duas vagas em Ilhabela).