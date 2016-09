Emprega São Paulo oferece mais de 200 vagas de emprego na região

Home

- 15:20

Daniela Santos

Taubaté



Oportunidade! O “Emprega São Paulo”, gerenciado pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho em parceria com o Ministério de Trabalho e Emprego está disponibilizando, para esta semana, 248 vagas de trabalho entre os municípios de Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí, Lorena, Pindamonhangaba, São José dos Campos e Taubaté.



As vagas são voltadas para as áreas de comércio e serviço. Para cada uma, será analisado o nível de escolaridade. O programa já recolocou mais de 700 mil pessoas no mercado de trabalho desde o ano de 2008.



Confira as vagas:



Área/Especificações Nº de vagas



Comércio 116

Serviços 110



Ocupação Local da Vaga Número de vagas



Vendedor Caçapava 80

Atendente de lanchonete São José dos Campos 38

Açougueiro São José dos Campos 7