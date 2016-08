Emprega São Paulo oferece 757 vagas nesta semana na RMVale

Home

- 15:03

Daniela Santos

São José dos Campos



Oportunidade em vista. Aqueles que estão interessados em garantir uma vaguinha de emprego podem se inscrever no site do “Emprega São Paulo”, uma agência pública que é gerenciada pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado e que possui também parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego.



Somente na região da RMVale, 757 vagas são oferecidas nesta semana. As cidades de: Aparecida, Caçapava, Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, Ilhabela, Jacareí, Lorena, Pindamonhangaba, São José dos Campos, São Sebastião e Taubaté estão dentre elas.



O setor de serviços é o que mais contratará. Ao todo, são 575 vagas, seguido pelo comércio, com 134, e pela indústria, com 17.



Em São José dos Campos, por exemplo, apenas como operador de caixa há 100 vagas. Para se cadastrar é preciso acessar o site: www.empregasaopaulo.sp.gov.br, criar login e senha e informar os dados necessários.