Emprega São Paulo oferece 292 oportunidades no Vale do Paraíba

- 11:21

São José dos Campos



O programa Emprega São Paulo oferece nesta semana 292 vagas de trabalho divididas entre as áreas de serviços, comércio, entre outras, no Vale do Paraíba.



As vagas estão divididas entre os municípios Aparecida, Caçapava, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, Ilhabela, Jacareí, Lorena, Pindamonhangaba, São José dos Campos, São Sebastião e Taubaté.



São 150 oportunidades na área de serviços, 76 para o comércio e 58 na indústria. Entre as vagas está dez delas para vendedor em Caçapava, dez para corretor de imóveis em Taubaté e dez para auxiliar de limpeza em Guaratinguetá.



Para ter acesso às vagas, basta acessar o site: www.empregasaopaulo.sp.gov.br criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer ao PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.