Embraer terá equipe no Vale do Silício

A Embraer anunciou nesta terça-feira (14) que terá uma equipe de inovação no Vale do Silício e em Boston, nos Estados Unidos.



Segundo a fabricante, que tem sede em São José, o objetivo é "trabalhar em oportunidades futuras para o negócio de transporte aéreo, contando com a colaboração de startups, investidores, academia e corporações".



Entrando em operação ainda em março, a equipe da Embraer buscará parcerias que viabilizem novos modelos de negócios e tecnologias. A Embraer informou que decidiu impulsionar a inovação a partir de um centro global de negócios que está sendo instalado em Melbourne, na Florida, onde possui unidade industrial, de engenharia e de serviços.



Além disso, segundo a Embraer, a unidade "estará conectada e haverá cooperação direta principalmente com a área de engenharia da companhia, em São José dos Campos".



Atual diretor de inovação corporativa da Embraer, Antonio Campello é quem liderará a iniciativa no Vale do Silício.



"Há uma grande transformação mundial em curso, acelerada pela evolução da inteligência artificial, robótica, realidade virtual, veículos autônomos, contribuindo para a vida de milhões de pessoas. Este é mais um passo para que a Embraer seja protagonista nas transformações do transporte aéreo mundial", disse ele.