Embraer faz primeiro vôo do jato mais eficiente do mundo

São José dos Campos

A Embraer realizou nesta quarta-feira o primeiro vôo do jato E195-E2, o mais eficiente avião comercial do mundo para rotas domésticas. O 'batismo' do avião ocorre três semanas após a cerimônia de apresentação.

Nos céus de São José dos Campos, a aeronave foi vista no início da tarde. O avião decolou às 11h22 das instalações da Embraer, e voou durante duas horas.

O jato tem custo por viagem 20% menor, com economia de até 24% de consumo. "Com nível de eficiência único, o E195-E2 oferece aos nossos clientes a oportunidade de desenvolver novos mercados com maior lucratividade sem comprometer a competitividade de custo unitário. É uma máquina de geração de resultado", disse John Slattery, presidente da Embraer.