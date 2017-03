Embraer apresenta o novo jato E195-E2

Home

A Embraer apresenta hoje, em São José, o maior jato comercial projetado e construído no Brasil: o E195-E2, com capacidade para até 146 passageiros e valor de mercado de US$ 66 milhões.

O jato é um novo passo da Embraer para atacar o segmento das empresas aéreas de baixo custo. A Azul já comprou 30 aviões do modelo, que entrará em operação em 2019.

Para a Embraer, o novo jato “promete entregar os melhores custos operacionais em seu segmento, um ponto que é sempre sensível nos balanços das companhias aéreas”. A nova família de aviões comerciais da Embraer é conhecida como E2 e é composta por três aeronaves: E175-E2, E190-E2 e E195-E2.

Atualmente, a Embraer conta com 275 pedidos firmes para os três modelos, além de 415 cartas de intenções e direitos de compra, somando um total de 690 compromissos com companhias aéreas e companhias de leasing.

As primeiras entrega do E-190-E2, avião apresentado no ano passado, está planejada para o primeiro semestre de 2018, enquanto o E195-E2 está previsto para entrar em serviço em 2019. A menor variante dos novos aviões, o E175-E2, deve chegar ao mercado em 2021.