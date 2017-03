Embraer abrirá inscrições para Programa Projetista

Home

- 14:27

Redação

São José dos Campos

A Embraer abre nesta quinta-feira as inscrições para a sexta turma do Programa Projetista Embraer, projeto de captação que oferece bolsa-estágio e benefícios de diversas áreas.



Podem concorrer às vagas técnicos e tecnólogos nos cursos de Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Mecatrônica, Projetos, Telecomunicações e relacionados, formados entre 2014 e julho deste ano. Os selecionados passarão por um programa com 12 meses de duração, com início previsto para setembro -- os jovens atuarão na empresa, com perspectiva de admissão.



"O PPE é realizado pela Empresa em parceria com o Centro Paula Souza, por meio da Fatec São José dos Campos, e visa preparar jovens profissionais para atuação como projetista aeronáutico, por meio de um ciclo de capacitação técnica e acompanhamento do desenvolvimento pessoal. Ao final do curso, aqueles que concluírem o programa com êxito receberão seus certificados e poderão ser contratados mediante a necessidade da Embraer", informou a empresa, em nota.



Desde que o programa foi criado, cerca de 140 projetistas já foram contratados pela Embraer. As inscrições podem ser feitas no site da empresa a partir desta quinta: www.embraer.com.br/ppe.