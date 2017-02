Embalado por duas vitórias fora, Tigre recebe o Osasco

Home

- 10:59

São José dos Campos volta a atuar diante da torcida domingo e quer deixar boa impressão

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

Bastante animado com as duas vitórias consecutivas fora de casa e sem tomar gols, o São José dos Campos agora quer deixar uma boa impressão aos torcedores neste domingo, quando vai encarar o Grêmio Osasco, um dos líderes, às 16h, pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A-3.

O time do técnico Paulo Campos abriu o torneio com uma derrota em casa por 1 a 0 para o Monte Azul. Porém, se recuperou 100% nas duas rodadas seguintes, fora de casa, ganhando do Catanduvense por 2 a 0 e da Matonense por 1 a 0, na quarta-feira. Em três rodadas disputadas, foram nove pontos em jogo e seis conquistados.

Agora, o Tigre do Vale quer deixar boa impressão também diante dos torcedores.

Apoio. Aliás, o treinador joseense convoca o público para apoiar o time neste domingo e valoriza os dois resultados positivos conquistados. Em sexto lugar na classificação geral, o São José dos Campos quer subir ainda mais para ficar tranquilo entre os oito que avançam para a segunda fase da competição.

“A nossa equipe foi guerreira, conseguiu equilibrar o jogo, mas a qualidade final acabou prevalecendo. Isso nos trouxe muita alegria. Ainda falta muita coisa para corrigir, melhorar, mas a vontade de todos, a luta está sendo muito importante. E peço para que no domingo, contra o Osasco, a torcida passa estar presente, como esteve na Copinha (Copa São Paulo de Juniores, em janeiro). Nós temos que colocar o nome desta cidade lá no alto do campeonato”, afirmou o comandante do Tigre do Vale, pela assessoria de imprensa.

Para o duelo deste domingo, o volante Gustavo, que seria uma opção para o banco de reservas, fica de fora por conta da expulsão no segundo tempo da partida contra a Matonense. O zagueiro Valdeci, com dois cartões amarelos, é o único pendurado no time.