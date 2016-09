Em uma semana, DIG prende dois dos dez mais procurados de São José

Home

17:04

Daniela Santos

São José dos Campos

Em menos de uma semana, a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) prendeu dois dos dez criminosos mais procurados de São José dos Campos.

Na tarde de ontem (4), José Rodrigo de Oliveira Coelho, conhecido como “Digão”, foi localizado e preso no bairro Campos de São José, zona leste do município. Ele é suspeito de ter cometido um homicídio contra Márcio do Nascimento Silva, o “Cariri”, no último mês de março.



A Polícia Civil informou também que o crime tem relação com a disputa por pontos de venda de drogas na região.



Prisões. Na última semana, policiais prenderam Vagner Fernando da Cruz, conhecido pelo apelido de 'Vaguinho Peixeiro".



Vaguinho é suspeito de cometer ao menos dois homicídios de integrantes de quadrilhas rivais e um dos chefes do tráfico na região leste, no bairro Jardim São José 2, conhecido pelo apelido de CDD (Cidade de Deus), além de ser suspeito de envolvimento em um sequestro ocorrido em Tremembé.



Segundo a DIG, o suspeito foi flagrado em uma extorsão mediante sequestro. Ele estava em posse de duas armas de fogo. Alguns outros membros de sua quadrilha também foram capturados. Ele foi encaminhado ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Taubaté.

Lista. O 'Top 10' dos procurados é encabeçado por Lucas de Lima Pinto, conhecido como o 'Matador de Corretora', principal suspeito de ter matado e ateado fogo na corretora de imóveis Valéria Castro em fevereiro de 2015. "Elaboramos a lista com a relação dos suspeitos procurados a mais tempo e o histórico das passagens criminais deles", afirmou ontem o chefe do setor de homicídios da DIG, o investigador Alexandre Pereira da Silva.



A polícia diz que a divulgação das fotos ajuda as investigações. "Auxilia através das denuncias anônimas. Não temos bola de cristal, nós contamos com a ajuda da população", disse o investigador.