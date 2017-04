Em palestra nos EUA, Dilma diz que não é corrupta

Home

- 12:53

Marília Cardoso

Especial de Nova York

Um dia depois da divulgação da chamada ‘lista de Fachin’, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) negou ter relação com esquemas de corrupção. “Eu não vou admitir conversa a respeito [de corrupção] porque para mim não acusam que eu recebi propina, nem que eu tenha conta no exterior, falam assim: ‘ela sabia’”, disse a petista, durante palestra em Nova York.

“Eu não tenho conta no exterior, não tem um cara que diz que me deu propina, não tem um cara que me diz que me corrompeu”, completou.

Dilma, que participou da palestra “Crise Econômica e Democracia no Brasil”, chegou a ser interrompida por um brasileiro, que a chamou de ladra em inglês, mas foi defendida por outros presentes – o público era formado, em sua maioria, por jovens brasileiros, estudantes e apoiadores da ex-presidente.

A petista não mencionou diretamente a lista do ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), nem o pedido de inquérito do qual é alvo.

“Eu quero ver provar, porque todas as coisas que eu soube, eu impedi que acontecessem”, concluiu a ex-presidente.

Golpe. Durante a palestra, realizada na Universidade The New School, a petista ainda citou a palavra “golpe” diversas vezes. Segundo Dilma, o “golpe” teve como objetivo implantar políticas neoliberais no Brasil. “O golpe trata-se de assegurar uma mudança de governo”, disse ela.

“O impeachment que me atingiu, o golpe que me atingiu desprezou 54 milhões e meio de votos, enterrou a constituição de 1988”, completou a ex-presidente, dizendo que “no meu caso não havia crime de responsabilidade”.