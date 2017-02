Em nova parceria, Milionário & Marciano se apresentam em São José

Home

- 19:00

Dupla traz neste sábado show recheado com clássicos sertanejos

Paula Maria Prado

São José dos Campos

Lendas. O nome que batiza o novo projeto dos sertanejos Milionário & Marciano não poderia ser mais adequado. Lendas da música sertaneja, os cantores, que antes faziam sucesso ao lado de José Rico (1946 - 2015) e João Mineiro (1935 - 2012), se unem agora em nova parceria.

E é o show do DVD ‘Lendas’, gravado em novembro de 2015 e lançado no ano passado, que a dupla traz a São José dos Campos nesse sábado (18), no clube de campo Luso Brasileiro, a partir das 22h.

“Estrada da Vida” e “Ainda Ontem Chorei de Saudade” estão garantidos no repertório. E, enquanto não chega a hora de cantar a plenos pulmões com os olhos fechados e a mão no coração, O VALE aproveita para bater um papo com os cantores sobre os bastidores dessa união musical. Confira!

De quem partiu a ideia de criar a nova dupla?

Infelizmente o Zé Rico (que fazia par com Milionrário) nos deixou em 2015 e o (meu parceiro de palco) João Mineiro, em 2012. Então, a dupla Fernando & Sorocaba teve a ideia de nos unirmos e entraram em contato com a gente. Gostamos muito da ideia, e ter a FS Produções Artísticas por trás nos dá confiança. Aceitamos participar desse projeto logo de cara e estamos felizes com o resultado e com o desafio. Estamos nos sentindo renovados e desafiados, pois estamos escrevendo uma nova história.

Como foi esse primeiro encontro de vozes? Houve algum tipo de dificuldade em relação aos timbres?

Milionário: Começamos a ensaiar pouco tempo antes da gravação do nosso DVD em 2015 e foi tudo maravilhoso! As vozes não só casaram como se completaram.

Como foi definido o repertório do DVD ‘Lendas’?

Marciano: Temos mais de 40 anos de carreira, e no projeto do DVD Lendas gostaríamos de colocar todos os nossos sucessos. Então resolvemos, junto com o nosso produtor Fernando Zor, criar alguns pout-pourri exclusivos e o público gostou muito! Também gravamos uma música inédita, a “Localizador”.

E como é estar de volta aos palcos?

Mineiro: Ainda dá aquele frio bom na barriga. É sempre uma emoção! Cada um tem mais de 40 anos de histórias e músicas que ainda fazem sucesso, como é o caso de “Ainda Ontem Chorei de Saudade” ou “Estrada da Vida”.

O começo no circo não foi fácil, a gente não ganhava muito dinheiro e mal sobrava no final do mês. Mas a música sempre foi a minha verdadeira paixão e me sinto honrado com a história que construí no sertanejo .

E como o público tem recebido essa nova dupla?

Milionário: Estamos viajando o país com o nosso show e somos muito bem recebidos por onde passamos. O nosso público tem idades diferentes e isso nos deixa muito honrado! Esse carinho nos emociona!

O show de São José dos Campos será uma apresentação especial e não vão faltar sucessos como “Estrada da Vida”, “Viola Está Chorando” e “Aline”. Esperamos todos lá!