Em dois anos, dobra o número de pessoas indo para o exterior

Home

- 16:00

Números mostram aumento expressivo de moradores do Vale do Paraíba que decidem se aventurar vivendo fora do Brasil

Xandu Alves

São José dos Campos

A administradora Rafaela Cugini, 26 anos, cuida de crianças nos Estados Unidos. Mesma ocupação tem a engenheira aeronáutica Jéssica Zuin, 23 anos, que também vive na América do Norte. Por coincidência, a consultora comercial Ismênia Paiva, 28 anos, trabalha como babá na Irlanda.

Essas mulheres não têm em comum apenas o trabalho. Elas deixaram o Vale do Paraíba no ano passado para tentar a sorte no exterior, mesmo em ocupação inferior à formação acadêmica. Foram atrás de aprender melhor a língua, ganhar em dólar ou euro e tentar a sorte em um mundo novo e desafiador. E não estão sozinhas.

De acordo com a Receita Federal, mais do que dobrou o número de moradores da região que deixou o Brasil nos últimos dois anos comparado ao êxodo em 2013. Naquele ano, 111 pessoas do Vale foram morar no estrangeiro. Em 2015, o número saltou para 241 e está em 25 no ano passado --o total de 2016 ainda não está fechado, em razão de prazo para entrega da Comunicação Definitiva de Saída do País, documento exigido pela Receita Federal.

Morando na Flórida, Rafaela não vê problema em morar em definitivo nos EUA. “Quero fazer de tudo para ficar aqui, mas se não der volto para o Brasil. Só não pretendo ficar ilegal”, diz. “A estrutura do país, é outra realidade”.

Cuidando de quatro crianças em Nova Jersey, Jéssica coloca a segurança como principal motivo de permanecer no exterior, além do aprendizado da língua e da vantagem financeira. “Aqui tenho mais liberdade para sair à noite e andar na rua, os roubos são menos frequentes, mas isso onde moro”.

Na Europa, morando em Bray, na Irlanda, Ismênia é babá em meio período e estuda no restante do tempo. No mínimo, ela diz que consegue ganhar 1.000 euros, mais de R$ 3.000. Enumera ainda a vantagem de viajar pelo continente, de conhecer outras culturas e de aprimorar o inglês. “Em relação a crescimento profissional, é possível depois que você atinge um nível avançado de inglês. Algumas áreas são muito procuradas e bem vistas aqui, como enfermagem, por exemplo”, afirma.

Com a crise no Brasil, ela quer ‘recomeçar’

Com familiares no Vale do Paraíba, Pollyana Frueh, 32 anos, e o marido viram na transferência para a Malásia a chance de recomeçar a vida. A motivação para deixar o país com o filho de três anos, em 2016, foi facilitada pela crise no Brasil. “Como a situação no Brasil estava piorando muito, vimos a oportunidade de recomeçar”, diz ela.

Para ela, superadas as barreiras da língua, cultura (maioria muçulmana) e de comida, a qualidade de vida e a segurança são os principais fatores da mudança. “Nossa casa tem um gramadão verde que dá de frente pra uma praia artificial. Acordar todos os dias vendo essa paisagem não tem preço”.

Aos 24 anos, Rodrigo Moreira resolveu ir ainda mais longe. Trocou Jacareí por Kursk, na Rússia. O desafio foi superar a barreira da língua para aprender Medicina na universidade local. Ajudou que as aulas são dadas em inglês.

“Isso abre as portas para trabalhar em diversos lugares que falam a língua e precisam de médicos. Falo bem russo, sei me virar, mas ainda não sou fluente”, diz ele, que vê como principal vantagem “estar mais perto de outros países”.

Jornalista lança livro sobre a vida ‘lá fora’

A jornalista Silvia Lourenço, 36 anos, vivenciou as duas fases que os imigrantes sentem quando se mudam para outro país. A primeira é de euforia, apelidada de ‘Lua de Mel’, quando o entusiasmo e a excitação pelo novo ganham força. É a mesma sensação do turista. Depois, bate outro sentimento medido pelo choque cultural, cuja duração depende de cada um.

Não à toa, especialistas comparam o momento com uma espécie de luto. “Nessa fase complicada você se dá conta das ‘perdas’ com a vida de imigrante e parece que os ganhos ficam pequenos”, diz ela, que lança em São Paulo, em 8 de abril, o livro “Atravessando o Oceano - Os desafios enfrentados ao mudar de país”.

A obra também sairá em Portugal e na Inglaterra, onde Silvia, o marido e a filha moram desde 2013, em Londres. Ela conta que o livro serve como guia para quem quiser viver em outro país, com dicas práticas e entrevistas.

Silvia sentiu na pele as “perdas” ao mudar-se para Londres. Deixou de ser executiva para assumir o lar, superou o frio inglês e as barreiras cotidianas da língua. “Nós brasileiros, de modo geral, super valorizamos o que é estrangeiro e nem sempre valorizamos nossa riqueza, temos baixa estima como nação”, afirma.

“Não há lugar perfeito no mundo, perfeito é o lugar onde nos identificamos, somos felizes”, completa a jornalista.