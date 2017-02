Em dia de transição no serviço, coletores de lixo cruzam os braços em São José

Home

Redação

São José dos Campos



Com a transição de empresas de coleta de lixo em São José, trabalhadores realizam paralisação na cidade na manhã desta segunda-feira (27). A previsão é de que os serviços sejam retomados apenas no próximo sábado (4).



O motivo da greve seria a não absorção de aproximadamente 120 funcionários na nova empresa, a Sustentare Saneamento, que iniciaria os trabalhos nesta segunda-feira.



De acordo com o diretor administrativo do Sindicato dos Condutores, Luiz Donizetti de Faria, a paralisação de todos os trabalhadores é em soliedariedade àqueles que serão desligados.



"Não havia sido discutido a verba recisória dos funcionários que seriam desligados. Uma reunião foi marcada para esta quinta-feira, com o Sindicato e as duas empresas para resolver a situação, então na sexta nós vamos fazer uma assembleia aqui na frente e no sábado a coleta deve voltar ao normal", afirmou Faria.



Ainda segundo o Sindicato, dos 84 motoristas que faziam parte do quadro de funcionários da Cavo S/A, empresa que era responsável pela coleta, apenas 50 deles serão abosovidos pela Sustentare Saneamento.



Outro lado. Em nota, a Cavo, empresa que atualmente presra o serviço na cidade, informou que recebeu, na última sexta-feira (24), uma correspondência da Urbam (Urbanizadora Municipal) informando da rescisão contratual, mas que a empresa ainda dispõe de recursos que lhe garantem a prestação de serviço e que continuará até que haja decisão final determinando o encerramento do contrato de vigência.



Procurada pela reportagem de O VALE, a Sustentare e a Urbam não haviam retornado às ligações até a publicação dessa matéria.