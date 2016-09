Em cinco anos, violência na RMVale mata 1.900 pessoas

Home

Número de homicídios e latrocínios no Vale do Paraíba entre 2012 e 2016 é o maior no interior paulista



Nos últimos cinco anos, a violência ceifou pelo menos 1.905 vidas na RMVale, a região mais violenta de São Paulo. Esses são números oficiais, presentes nas estatísticas do governo do Estado, e eles incluem vítimas de homicídio e latrocínio (o crime de roubo seguido de morte).

Entre os meses janeiro de 2012 e julho de 2016, as cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte tiveram 1.809 homicídios e 96 latrocínios. São José registrou 389 vítimas nesse período e Taubaté outras 247. O Vale é a região que lidera o ranking de assassinatos no interior (em números absolutos) e no Estado (na proporção entre o índice de assassinatos e a população dos municípios).

No período entre os anos de 2012 e 2016, segundo os dados, a vice-líder de violência no interior paulista foi a região de Campinas, com 1.550 vítimas -- 355 a menos do que a RMVale. Há ainda as áreas de Ribeirão Preto (1.407 mortes), Bauru (763), São José do Rio Preto (474), Baixada Santista (1.174), Piracicaba (1.454) e Presidente Prudente (286), além de Araçatuba (367) e Sorocaba (1.261).

Região. Em 2016, entre janeiro e julho, o Vale já registra 234 homicídios e 18 latrocínios -- o índi<CW0>ce de roubos seguidos de morte no ano, mesmo com apenas sete meses contabilizados, já é superior ao total que foi assinalado em 2015, 2014 e 2013. Já no caso dos assassinatos, a <CF70>RMVale</CF> é a única a ultrapassar a marca de 200 vítimas.

Proporção. Na taxa de homicídio por cada 100 mil habitantes, usada para comparação de municípios com tamanho diferente, o Vale teve um índice de 16,72 (entre os meses de julho de 2015 e junho de 2016). A taxa é o dobro da registrada na capital (8,07) e ainda na Grande São Paulo (9,65).