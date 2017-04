Em casa, Tigre busca a reação contra o Noroeste

Home

- 12:05

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

A sorte do São José dos Campos é que a edição 2017 do Campeonato Paulista da Série A-3 tem se mostrado bastante equilibrada. Embora esteja apenas um ponto, em 14º lugar, e uma posição acima do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, também está a apenas três do oitavo colocado, o último a garantir uma vaga na segunda fase.

Porém, para que continue vivo, é preciso, entre outras coisas, vencer dentro de casa, algo que só aconteceu uma vez até agora no torneio.

Agenda. Neste domingo, o time comandado pelo técnico Paulo Campos encara o Noroeste, às 16h, no estádio Martins Pereira, e tem mais uma possibilidade de reverter essa triste sina. Na última quarta-feira, o São José dos Campos perdeu diante da torcida por 2 a 1 para a Internacional de Limeira.

Agora, encara outro time tradicional. Talvez o principal problema para os joseenses logo mais, além do retrospecto ruim, é a situação do adversário do domingo. O Noroeste está em 17º lugar, com apenas 14 pontos, dentro da zona de rebaixamento para Quarta Divisão - na qual o time voltou nesta temporada. E o time visitante certamente vê a partida do final de semana como uma oportunidade para reduzir a três pontos a distância para sair da degola.