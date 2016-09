Em busca do hepta, Jean Azevedo corre o Rali dos Sertões

Home

Joseense inicia disputa entre as motos; irmãos Sacilotti também estão na briga

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

O tradicional Rali dos Sertões chega neste fim de semana a sua 24ª edição. Desta vez, a largada será em Goiânia-GO, com chegada em Palmas-TO. No total, serão 3.212 quilômetros no total (2.357 quilômetros cronometrados), onde os competidores terão os mais variados desafios pela frente em uma das provas mais difíceis da América Latina.

A primeira etapa será neste sábado, com a largada promocional e o prólogo na capital de Goiás. A chegada será apenas no outro sábado, dia 10, após uma semana de competição pelas trilhas desafiadoras.

As disputas, mais uma vez, acontecem nas categorias carros, motos e SUVs. E, nos veículos de duas rodas, o Vale do Paraíba mais uma vez está representado.

Multi-campeão. O joseense Jean Azevedo, que mais uma vez será piloto oficial da equipe Honda, busca o seu sétimo título na carreira. No ano passado, ele venceu os Sertões mais uma vez na categoria geral e agora tenta repetir o mesmo feito. Nas motos, é apontado como o piloto a ser batido pelos adversários.

Também habituado ao Rali Dacar, o mais desafiador do mundo, Jean agora vai com tudo para a prova na qual é especialista. E, se depender da vontade e do empenho dele, o hepta não vai escapar. “Meu objetivo é sempre buscar a vitória. Espero ampliar a diferença para os demais pilotos”, afirmou o piloto de São José dos Campos, através da assessoria de imprensa.

Para fazer bonito, Jean terá que superar as sete etapas da prova - sem contar o prólogo e a largada promocional - passando por três Estados: Goiás, Bahia e Tocantins. O Rali dos Sertões vale pontos para o Campeonato Brasileiro de Rali Cross Country.

Dobradinha. Jean não é o único joseense na disputa. Os irmãos Ramón e Moara Sacilotti, da equipe Kawasaki, também estão novamente no Rali dos Sertões.

No ano passado, inclusive, Ramón ficou em segundo lugar na classificação geral e fez uma inédita dobradinha joseense com Jean Azevedo. Já Moara ficou em 21º lugar, também no geral.