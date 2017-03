Em boa fase, Burro encara o Juventus na rua Javari

Home

De olho em um lugar no G-4, Taubaté visita o Moleque Travesso neste domingo, em São Paulo, e busca a terceira vitória consecutiva

Domingo de manhã é um momento ideal para comer um bom cannoli, aquele tradicional canudo de massa recheado com doce de leite, no tradicional bairro da Mooca, em São Paulo. Os jogadores do Taubaté, porém, não devem estar muito preocupados com a guloseima vendida no estádio da Rua Javari.

Afinal, o Burro da Central entra em campo neste domingo, às 10h, contra o Juventus, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Ainda restam mais nove partidas para definir quem serão os quatro classificados para as semifinais do torneio.

Importância. Em quinto lugar, com 18 pontos, o Burro da Central vem de duas vitórias consecutivas. Mais um triunfo logo mais fatalmente colocará o time da região na zona de classificação para a segunda fase.

Os comandados do técnico Evaristo Piza vão encarar pela frente um time tradicional e que também vem embalado pela vitória sobre o São Caetano, fora de casa, na rodada passada, por 2 a 0. Com 13 pontos, o Moleque Travesso tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Agito. Para o Taubaté, a semana começou com muita agitação. Após a vitória sobre o União Barbarense, no domingo, o presidente Waldir Attili Junior renunciou ao cargo, alegando problemas pessoais. O primeiro vice, Eduardo Cursino, assumiu a função.

Dentro de campo, o time teve toda a semana livre para treinar e o técnico terá o retorno do lateral-esquerdo Rodrigo Soares, que estava machucado e fora do time. O zagueiro Éder, se recuperando de lesão, também pode voltar. O restante do time deverá ser igual ao que venceu a Barbarense.