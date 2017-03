Em áudio, Ortiz diz que greve levaria a demissão

Home

- 10:07

Em mensagem enviada por Whatsapp a um servidor da fundação, que atua no ensino integral, tucano diz que não há motivos que justifiquem paralisação da categoria; ‘vocês vão acabar procurando, na verdade, sarna para se coçar’, afirmou

Redação

Taubaté

Em mensagem de áudio enviada para funcionários da Fust (Fundação Universitária de Taubaté), entidade ligada à Unitau (Universidade de Taubaté), o prefeito Ortiz Junior (PSDB) afirma que caso os servidores entrem em greve, todos serão demitidos.

A gravação, obtida pela reportagem (clique aqui para ouvir), circulou em grupos de whatsapp de servidores. Para eles, a mensagem foi uma ameaça do tucano. A fundação mantém 1.184 servidores à disposição da prefeitura, sendo 561 em creches e 623 no ensino integral.

As principais reclamações partem do ensino integral, onde os servidores apontam falhas como desvio de função e assédio moral. Até uma audiência pública sobre o tema foi realizada pela Câmara nessa terça-feira. Representantes da prefeitura, como a secretária de Educação, Edna Chamon, negaram as irregularidades.

Áudio. Na mensagem, de 58 segundos, Ortiz diz que as obrigações trabalhistas estão em dia e que, por isso, uma greve seria ilegal. “A prefeitura paga em dia o convênio. O convênio paga em dia para vocês, não atrasa salário, não atrasa décimo terceiro, não atrasa férias, não atrasa fundo de garantia e não atrasa INSS. Portanto, não há motivo para greve e paralisação. Qualquer paralisação nessas circunstâncias é considerada ilegal e todo mundo vai acabar sendo demitido”, diz o tucano.

Na sequência, o prefeito reforça o argumento. “Vocês vão acabar procurando, na verdade, sarna para se coçar, porque o único motivo para se fazer uma paralisação é atraso de salário, é atraso de obrigações trabalhistas, é inadimplência eventual da prefeitura ou da Unitau, que é quem mantém a remuneração de vocês”.

Ortiz finaliza a gravação defendendo, mais uma vez, que a greve não seja realizada. “O que vocês vão cavar, na verdade, é uma grande encrenca tomando essa atitude. Agora, fica a critério de vocês. Se vocês acham que esse é o caminho, fiquem à vontade. Mas depois não reclamem”.

Esclarecimento. Questionado pela reportagem, o prefeito alegou que “não se trata de uma ameaça e sim um esclarecimento para a pessoa que mandou uma mensagem em seu Whatsapp, inclusive com a orientação legal que a Justiça do Trabalho vem adotando nas decisões do TRT/ Campinas”.

Em nota, o tucano afirmou que mantém seu posicionamento, e que “uma greve baseada em fatos que não sejam o descumprimento de direitos trabalhistas ou a inadimplência com o trabalhador, tende a ser considerada ilegal, comprometendo o desenvolvimento do ensino integral no município e gerando prejuízo a milhares de jovens”.

O prefeito finalizou o comunicado dizendo que “a greve ilegal, na maioria das vezes, gera punição ao trabalhador, cuja sanção é a demissão motivada”.

Silêncio. A reportagem questionou a Fust se, em caso de greve, o prefeito teria alguma ingerência sobre a fundação para pedir a demissão dos servidores. A Fust alegou que, por desconhecer a gravação do prefeito e também qualquer ameaça de greve, não iria se posicionar sobre o assunto.

Precarização. O TCE (Tribunal de Contas do Estado) já fez pelo menos três apontamentos que colocam em xeque a política de terceirização de funcionários por meio da Fust, adotada por Ortiz desde 2013. Com a terceirização, os funcionários recebem salários abaixo do piso da prefeitura e não têm direito aos benefícios de um servidor comum.

Por ano, a prefeitura repassa cerca de R$ 45 milhões para a Fust. Em 2016, o TCE apontou que essa terceirização visa burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal, já que as despesas são contabilizadas como despesas de convênio, e não como despesas de pessoal.

Com o convênio, a prefeitura não excede o limite previsto em lei para despesas com pessoal. Sem ele ultrapassa o teto, o que pode levar à rejeição das contas do prefeito e ao impedimento de receber verba de convênios estaduais e federais.

Outra irregularidade é a da quarteirização, já que o convênio da prefeitura é com a Unitau, mas é executado efetivamente pela Fust. A terceira irregularidade, apontada esse ano pelo MPC (Ministério Público de Contas), é que o convênio terceiriza uma atividade-fim da prefeitura, e que Ortiz usa a Fust como extensão de seu governo.