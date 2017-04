Em 100 dias, Felicio aperta os cintos e enterra vitrines do PT

Home

Em balanço dos 100 primeiros dias de governo, prefeito de São José dos Campos avalia positivamente o ajuste fiscal realizado pela atual gestão e aponta avanços em áreas como saúde, educação e segurança

Prestes a completar 100 dias no comando de São José dos Campos, nesta segunda-feira, o prefeito Felicio Ramuth (PSDB) toca samba de uma nota só: do ajuste fiscal. O tucano, contudo, começa a tirar do papel propostas da campanha, deixando de lado vitrines do antecessor Carlinhos Almeida (PT).

Nesse cenário, a oposição cobra mais resultado concreto e menos discurso. Aliados pregam otimismo com o início da gestão. No centro desse embate, Felicio se mostra satisfeito com a largada da administração, em especial nas áreas de saúde, educação e segurança pública.

A marca de 100 dias está restrita ao campo simbólico. Em política, todavia, simbolismo não é mero adereço. O prefeito sabe que precisa superar o discurso da “herança maldita” deixada pelo antecessor e fazer a gestão da cidade decolar.

Confira os trechos da entrevista concedida a O VALE nesta sexta-feira.

Qual o balanço desses 100 dias de governo?

Fizemos ao longo da campanha, e depois da eleição, um trabalho de diagnóstico bastante apurado. Já tínhamos uma expectativa sobre o que encontraríamos, não só do ponto de vista financeiro, mas de equipamentos e servidores desmotivados. No início, o mais difícil foi estabelecer a reforma administrativa. Parece simples, mas nunca se cortou tantas secretarias em 20 anos. Nunca se mexeu tanto na estrutura da prefeitura. Isso demanda um trabalho gigantesco. A apuração de todos os débitos e levantamentos são trabalhos importantes do ponto de vista interno. A população só vê o resultado lá na frente. Essa reestruturação interna deu bastante trabalho.

O ajuste fiscal já surte efeito prático na vida da cidade?

Sentimos de pronto o resultado. Existiam serviços que estavam interrompidos. Conseguimos renegociação, readquirir credibilidade, para que os prestadores de serviço passassem a confiar novamente na prefeitura e voltassem a fornecer.

As mudanças no trânsito da cidade -- caso dos corredores de ônibus e aumento de velocidade na 9 de Julho -- eram realmente necessárias?

Tudo foi estudado. Grande parte das mudanças foi compromisso de campanha. Conseguimos realizá-las com uma ação eficiente da nossa equipe. Melhoramos a fluidez do trânsito sem grandes investimentos. Já havíamos planejado, mas conseguimos fazer mais rápido do que imaginávamos.

Qual o futuro do BRT?

A cada análise do projeto, encontramos mais dificuldades. A Fusp (Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo) foi contratada para fazer o projeto básico. Depois, contrataram a FAI (Fundação de Apoio Institucional) em seguida. E fizeram a licitação com o projeto da Fusp, o qual a FAI já mudou. A licitação estava baseada em um projeto alterado. Esses projetos não foram aceitos pela Caixa [financiadora da obra]. Estamos nos preparando para dar uma posição firme sobre o BRT.

A entrega dos kits escolares gerou polêmica. Esse processo merece nota 10?

Houve economia e conseguimos um resultado que, a meu ver, foi positivo. Quem vai dizer se merece nota 10 é quem usa o serviço. Mas reporto que conseguimos um resultado muito melhor do que se imaginava. Compramos produtos de qualidade a um preço mais baixo que o anterior. E com uma entrega que atendeu ao interesse didático. Depois, complementamos com a entrega de alguns itens \[atrasados\]. Não houve problema às crianças com os 10 dias de atraso. Foi um sucesso. Mas, no próximo ano, compraremos com mais antecedência.

Como fica a continuidade das obras no Teatrão?

A área externa está semiconcluída. Falta apenas o estacionamento. Tem o Centro de Ciências, também semiconcluído. Eu diria 95% finalizado. E o Teatrão em si, que está mais cru. Estamos estudando utilizá-lo como um centro de atividades esportivas para a Secretaria de Educação. O que existe é um estudo para conseguir ampliar a quadra e, onde seria a creche, colocar modalidades como boxe e tênis de mesa. Mas fazer com infraestrutura.

O episódio do fim da Orquestra Sinfônica provocou desgaste. Houve falha no diálogo com a classe artística?

Era uma decisão dura, que precisava ser tomada. Não me arrependo da decisão. Sempre que tomo uma atitude penso se deveria ter conversado melhor, explicado melhor, entendido melhor. Sempre pode melhorar. Tive oportunidade de dizer isso a grupos ligados a atividades culturais. Mas a decisão, a meu ver, foi acertada.

O processo de troca na empresa da coleta do lixo poderia ter sido mais bem conduzido?

No caso da coleta, fizemos a transição de forma muito melhor do que imaginávamos. Fazer uma licitação em três meses e não ter problema legal é muito difícil. A troca da empresa que prestava um péssimo serviço para uma nova, do ponto de vista técnico, foi melhor. Do ponto de vista operacional, tivemos problemas na primeira semana. Porque a empresa anterior não queria passar o bastão. Até hoje não passou oficialmente. O serviço está aí, com uma qualidade muito melhor. Na coleta seletiva, fiz questão de retomar para a Urbam. Críticas sempre existem. Os 20 dias sem coleta seletiva foram um preço baixo que a sociedade pagou para ter essa mudança na qualidade.

O reajuste da tarifa vai gerar um novo desgaste ao governo?

Existe um contrato que deve ser seguido. Vamos fazer o que está previsto. A continuidade da isenção de ISS (Imposto Sobre Serviços) às empresas, já exercida no governo anterior, vai ser implementada na planilha de cálculo da tarifa. Isso está sendo feito por técnicos. Nos próximos dias, eles vão terminar e apresentar o valor que entendem ser correto.

Qual o balanço na área de saúde? O atendimento prestado é satisfatório?

Mudou muito, pensando que você não tinha exame de sangue para fazer em dezembro. O Próvisão e o ValeClin estavam fechados. Mas não quero ficar olhando para o passado. Minha avaliação é que conseguimos mudar muita coisa no serviço de saúde, inclusive com o UBS Resolve. As UBSs estão com agenda aberta. A parceria com a Santa Casa fez uma grande diferença. Fizemos ações para zerar filas de exames. Muita coisa foi feita e há muito por fazer ainda. Todos os dias, temos que pensar em novas soluções e ideias.

Tucano garante maioria folgada para governar

A relação do prefeito Felicio Ramuth (PSDB) com a Câmara de São José começa bem. Pelo menos em número de votos. A coligação formada para garantir a eleição do tucano assegurou maioria folgada no Legislativo.

Dessa maneira, a base governista já tem voto suficiente até para aprovar todos os projetos do Executivo, justamente o que aconteceu nestes 100 dias de gestão. Em 2016, nove parlamentares apoiaram a candidatura do PSDB ao Paço. Mas, logo nos primeiros dias de gestão, siglas como PPS, PV e PR se uniram ao tucano.

Outros vereadores, de forma mais reservada, apoiam o governo. Estão em compasso de espera. Querem enxergar melhor os rumos da administração tucana. “A relação [com a Câmara] tem sido boa. Temos tido diálogo e bastante transparência. Pedimos colaboração em temas importantes. Não estamos preocupados com número de vereadores aliados. Não contabilizamos. Estamos trabalhando pela cidade e temos visto que vai ao encontro do desejo do município”, afirma Felicio Ramuth.

“O importante é criar projetos que atendam à cidade. Os vereadores que querem ajudar o município podem estar conosco”, completou.

Oposição. Líder da oposição na Câmara, o vereador Wagner Balieiro (PT) diz que estes 100 dias se parecem com o começo da gestão Carlinhos Almeida (PT). “Assim como no início do governo Carlinhos, existe agora uma expectativa e uma torcida para que caminhe bem. Inclusive, torço para o sucesso da administração. Todos os vereadores apostam no melhor para a cidade. Mas o que se promete e o que se fala, até agora não aconteceu”, afirmou.

Na última quinta-feira, os vereadores escolheram o tucano José Dimas para ser o líder de governo na Câmara. Com a escolha, o PSDB detém postos chaves: prefeitura, presidência da Câmara e liderança da governo.