Eleitorado feminino impulsiona arrancada de Felício

Home

- 18:56

Redação

São José dos Campos

A nova pesquisa Ibope, divulgada na última quinta-feira, mostra que a arrancada de Felício Ramuth (PSDB) foi impulsionada pelo eleitorado feminino. O tucano, que lidera a corrida eleitoral com 35% das intenções de voto em São José dos Campos, atinge a marca de 40% entre as mulheres da cidade.

Entre os homens, entretanto, Felício Ramuth cai para 30% das intenções. O prefeito Carlinhos Almeida (PT), segundo lugar com 23% no geral, vai melhor no eleitorado masculino. Neste segmento, o petista chega a 27%. Em contrapartida, Carlinhos cai para 19% entre as mulheres.

Shakespeare Carvalho (PRB), terceiro colocado com 21% no geral, obtém melhor desempenho no eleitorado feminino. O presidente da Câmara de São José atinge 23% entre as eleitoras. E cai para 19% entre os homens. O cenário desta segunda pesquisa é diferente do levantamento realizado pelo Ibope no fim de agosto.

Em agosto. Felício Ramuth, que marcou 16% no geral na primeira pesquisa pela sucessão, foi melhor avaliado pelos homens (18%) do que pelas mulheres (13%).

Com Carlinhos Almeida, ocorreu justamente o inverso. O prefeito de São José, que tinha 26% no geral, chegou a 28% entre as eleitoras e 23% entre os eleitores.

Shakespeare Carvalho, que marcou 20% no geral na sondagem realizada em agosto, já ia melhor no eleitorado feminino da cidade. O vereador chegou a 21% entre as mulheres e 18% entre os homens.